Hà Nội lắp camera chống quấy rối tình dục quanh hồ Tây

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 10:30 AM (GMT+7)

Sau vụ việc một số người nước ngoài bị quấy rối xảy ra trên địa bàn phường Quảng An từ tháng 1/2021 đến nay, UBND quận Tây Hồ sẽ lắp đặt camera giám sát nơi công cộng.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) triệu tập nghi phạm liên quan tới vụ tấn công tình dục hàng loạt người nước ngoài sống quanh hồ Tây

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo, UBND quận Tây Hồ chỉ đạo Công an quận xác minh thông tin, điều tra vụ việc. Công an quận đã lấy lời khai người bị hại nhằm làm rõ đặc điểm đối tượng và phương tiện đối tượng sử dụng.

Tuy nhiên, các đối tượng đều đeo khẩu trang, người bị hại không nhớ đặc điểm phương tiện mà đối tượng sử dụng. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc không có camera, cũng không có người chứng kiến nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đại diện UBND quận cho biết thêm, thời gian tới quận sẽ tiến hành lắp đặt camera giám sát nơi công cộng khu vực quanh hồ Tây.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa – Chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội xác nhận và cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an quận Tây Hồ làm rõ 3 thanh niên có hành vi quấy rối tình dục phụ nữ ở Hồ Tây.

Tại cơ quan công an, 3 nghi can bước đầu thừa nhận các hành vi sàm sỡ nhiều phụ nữ ngoại quốc ở khu vực hồ Tây (phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Trước đó, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) đã tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ người nước ngoài (3 người trú phường Quảng An, 1 người trú phường Tứ Liên) về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nhiều phụ nữ nước ngoài bị quấy rối tình dục tại khu vực hồ Tây.

"Nếu đúng, cần có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ha-noi-lap-camera-chong-quay-roi-tinh-duc-quanh-ho-tay...Nguồn: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ha-noi-lap-camera-chong-quay-roi-tinh-duc-quanh-ho-tay-1802555.tpo