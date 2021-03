Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu điều tra vụ quấy rối tình dục phụ nữ nước ngoài

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 20:41 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ nhiều cô gái người nước ngoài tố cáo bị quấy rối tình dục ở quận Tây Hồ, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung yêu cầu điều tra làm rõ.

Ngày 4-3, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ nhiều cô gái người nước ngoài tố cáo bị quấy rối tình dục, theo quy định của pháp luật.

Một phụ nữ người nước ngoài thực nghiệm lại hiện trường vụ quấy rối tình dục

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ người nước ngoài (trong đó 3 người trú tại phường Quảng An, 1 người trú tại phường Tứ Liên) về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Hiện, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc để xác định các đối tượng nghi vấn có liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang tích cực khoanh vùng, truy tìm các đối tượng và ra thông báo cảnh báo cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống quanh khu vực Hồ Tây về các hành vi xâm hại nêu trên.

Trước đó, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ nhận được trình báo của nhiều nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ người nước ngoài, về việc khi họ đi bộ quanh khu vực Tây Hồ thường xuyên bị những nhóm thanh niên đi xe máy qua và có hành vi tấn công tình dục thô bạo vào các bộ phận nhạy cảm. Thậm chí có nạn nhân còn tố cáo bị nhóm đối tượng bóp cổ, dùng dây thắt lưng vụt, ném gạch vào người… Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

