Danh tính 3 thanh niên sàm sỡ phụ nữ ngoại quốc ở Hồ Tây

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 18:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ nữ ngoại quốc trình báo bị quấy rối tình dục ven Hồ Tây, cơ quan công an đã làm rõ và triệu tập 3 thanh niên đến trụ sở làm việc.

3 đối tượng bị triệu tập tại trụ sở công an.

Chiều 5/3, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Tây Hồ làm rõ, triệu tập 3 thanh niên có hành vi quấy rối tình dục phụ nữ ở Hồ Tây.

Theo thượng tá Nghĩa, bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin từ phòng PC02 cho biết, danh tính 3 đối tượng bị triệu tập gồm Nguyễn Duy Lộc (SN 2005), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2006) và Đinh Tiến Đạt (SN 2005, cùng trú quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/danh-tinh-3-thanh-nien-sam-so-phu-nu-ngoai-quoc-o-ho-tay-5020215317587776.htmNguồn: http://danviet.vn/danh-tinh-3-thanh-nien-sam-so-phu-nu-ngoai-quoc-o-ho-tay-5020215317587776.htm