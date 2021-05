Giả nữ giới dụ dỗ “chat sex” để tống tiền

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Quân giả nữ giới, tham gia các hội nhóm, lên mạng xã hội tán tỉnh và dụ dỗ “chát sex” với các đối tượng nam giới, sau đó sẽ tìm cách đe dọa tống tiền.

Ngày 4/5, thông tin từ Công an TP. Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Quân (SN1996) ở thôn Trung Đình, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương về hành vi cưỡng đoạt tài sản…

Đối tượng Phạm Văn Quân

Theo Công an TP. Thanh Hóa, đối tượng Phạm Văn Quân đã dùng Facebook giả và giả là nữ giới, tham gia các hội nhóm giao lưu kết bạn, tìm kiếm và tải về các video clip có hình ảnh khỏa thân trên các trang "wep đen" nhằm mục đích tán tỉnh yêu đương và dụ dỗ "chát sex" với các đối tượng nam giới, sau đó sẽ tìm cách đe dọa tống tiền.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 4/2021, Phạm Văn Quân đã dùng Facebook giả là "Quý Mai" để kết bạn, nhắn tin trò chuyện với anh L.Đ.T ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. Quá trình nói chuyện, Quân có dùng các hình ảnh phụ nữ khỏa thân để "chát sex" và dụ dỗ để anh L.Đ.T gửi các video quay hình ảnh khỏa thân của mình cho hắn. Sau đó, đối tượng này lưu lại các video đó và đe dọa anh L.Đ.T phải chuyển tiền vào tài khoản của Quân, nếu không các video khỏa thân của anh T sẽ bị gửi cho vợ con, người thân và bị phát tán trên mạng xã hội. Do lo sợ, anh L.Đ.T đã 2 lần chuyển cho đối tượng Phạm Văn Quân với số tiền 7,5 triệu đồng.

Đối tượng Quân lên mạng xã hội đóng giả nữ giới, dùng các ảnh phụ nữ khỏa thân để tán tỉnh (ảnh minh họa)

Qua quá trình điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã xác định đối tượng cưỡng đoạt tài sản của anh L.Đ.T là Phạm Văn Quân. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, đối tượng Phạm Văn Quân đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

