Một người chết, 6 đối tượng vào tù vì món nợ 500 ngàn đồng

Ngày 14/8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt 6 bị cáo cùng ngụ tại TPHCM gồm: Nguyễn Bá Tuấn (SN 1992) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”; đồng phạm trong vụ án bị cáo Tạ Chí An (SN 1998) bị tuyên mức án 1 năm tù, 3 bị cáo Nguyễn Văn Ngọc Thủy (SN 1994), Triệu Chấn Hào (SN 1967), Nguyễn Ngọc Phước (SN 1965) bị tuyên cùng mức án 6 tháng tù, Tạ Chí Trường (SN 1969) 9 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Nguyễn Bá Tuấn

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 5/4/2020, Tuấn đi đến nhà Nguyễn Văn Ngọc Thủy, ở Khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) chơi.

Sau khi nói chuyện với Tuấn một lúc thì Thủy nói đi lấy tiền nợ. Sau đó, Thủy đến nhà Tạ Chí An ở cùng khu phố 8 đòi số tiền 500 ngàn trước đó Thủy cho An mượn.

Tại đây, giữa Thủy và An xảy ra cãi vã rồi dẫn đến đánh nhau tại trước nhà An. Lúc này, Tạ Chí Trường (bố của An), Triệu Chấn Hào (cậu của An) và Triệu Quốc Minh (con của Hào) đang ở trong nhà chạy ra cùng xông vào đánh Thủy để hỗ trợ cho An.

Sau khi Thủy bị 4 người cùng đánh ngã xuống đất thì Nguyễn Ngọc Phước là bố vợ của Thủy đi ngang qua nhìn thấy sự việc nên chạy đến hỗ trợ Thủy. Thấy vậy, An và Hào quay sang tấn công Phước.

Sau đó, An và Trường bỏ đi vào trong nhà, còn Hào tiếp tục đứng lại cãi nhau với Thủy và Phước.

Lúc này, Nguyễn Bá Tuấn đang ở trong nhà Thủy nghe tiếng ồn ào nên đi ra thì nhìn thấy đám đông đang tụ tập xem cuộc ẩu đả, chửi lộn.

Khi Tuấn đi đến thì thấy Thủy đang nằm ở dưới đường và đối phương đang lớn tiếng chửi nên rút con dao mang theo trong người đâm Hào, Minh và An. Sau đó, Tuấn cùng Thủy và Phước bỏ về.

Hào, Minh và An được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của An là 1%, Hào 15%, Minh 22%.

Hơn một năm sau, ngày 14/8/2021, Minh có biểu hiện đau ở vùng hông phải, sau đó tử vong tại nhà. Kết quả giám định, Minh tử vong do viêm phúc mạc, thoát vị thành bụng tại vết thương cũ.