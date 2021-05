Vạch trần vai diễn tống tình, tống tiền các “sugar baby”

Chủ Nhật, ngày 02/05/2021

Đối tượng mà Vũ Đức Đông nhằm tới là sinh viên của một số trường đại học có nhu cầu tìm việc làm trên mạng xã hội và những cô gái bán dâm... Sau khi đăng tải thông tin, Đông cùng lúc sử dụng nhiều tài khoản facebook và zalo, đồng thời “diễn” cả 3 vai gồm má mì (người môi giới), khách mua dâm và đối tượng có clip để quan hệ tình dục với các nạn nhân.

Các trường hợp là nữ sinh, đối tượng sẽ đe dọa tung clip để tống tiền, buộc các bị hại phải nộp tiền cho chúng hoặc trở thành các “sugar baby” phục vụ hoạt động mại dâm...

Sự hoảng loạn của cô sinh viên tìm việc làm bị khống chế bán dâm

Nhớ lại chuỗi ngày đã qua, Nguyễn Trà My (SN 2000, ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), cô sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội vẫn rùng mình, lo sợ. Chỉ vì suy nghĩ giản đơn, từ sinh viên của một trường đại học, cô trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng đoạt tài sản. Không những thế còn bị đối tượng thúc ép trở thành nô lệ tình dục, bị ám ảnh cả về thể xác và tinh thần.

Khoảng đầu tháng 11- 2020, My tìm việc làm thêm tại Hà Nội. Trong quá trình lang thang trên mạng Internet tìm việc, My có nói chuyện với tài khoản Facebook “Mai Ánh”. Quá trình trao đổi, người này đã mời My tham gia nhóm đi dự tiệc, My hiểu rằng đây là nhóm mại dâm trá hình nhưng vì cần tiền, My vẫn đồng ý kết bạn với tài khoản “Mai Ánh”.

Khoảng 16h30 ngày 4-11-2020, tài khoản “Mai Ánh” nhắn tin cho My đến khách sạn X ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội để tiếp khách với giá từ 3 đến 4 triệu đồng. Theo hướng dẫn của chủ tài khoản Facebook “Mai Ánh”, My lên căn phòng ở tầng 3 hoặc tầng 5, cô cũng không nhớ rõ. Ngồi chờ My trong phòng là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, người cao khoảng 1,65 mét, dáng to béo, tóc vàng...

Theo đúng thỏa thuận, My bắt đầu “mua vui” cho khách mua dâm và theo yêu cầu đã 2 lần “phục vụ” người đàn ông không quen biết. My không ngờ rằng trong một góc bí mật của căn phòng có một chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ những hình ảnh đó...

Đối tượng Vũ Đức Đông.

Khi “hợp đồng tình dục” hoàn tất, người nam thanh niên nói với My rằng đã chuyển khoản số tiền bán dâm trên cho tài khoản Facebook “Mai Ánh”. Trước đó, tài khoản Facebook “Mai Ánh” trong quá trình thỏa thuận đã nói với My rằng bán dâm lần đầu không được thu tiền của khách nên khi nam thanh niên nói rằng đã trả tiền thì My hoàn toàn tin tưởng. Khi về nhà, My liên hệ tài khoản “Mai Ánh” để đòi tiền bán dâm thì chủ tài khoản “Mai Ánh” không trả tiền.

Ngày 6-11-2020, My bất ngờ nhận được tin nhắn của tài khoản “Mai Ánh”. Khi đọc nội dung, cô sinh viên bàng hoàng không tin vào mắt mình, vô cùng lo sợ. Trong tin nhắn, tài khoản “Mai Ánh” nói rằng có clip ghi lại toàn bộ cảnh cô quan hệ tình dục với nam thanh niên nói trên tại khách sạn X. Người này đe dọa sẽ tung clip lên Facebook nếu cô không chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản.

Những ngày sau đó, My sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Nếu clip trên bị lộ lọt trên mạng thì tương lai của My sẽ khép lại, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của gia đình... Sau nhiều đêm suy nghĩ, My đã đồng ý với tài khoản “Mai Ánh”, chuyển 4,5 triệu đồng vào tài khoản mà “Mai Ánh” cung cấp.

Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó nhưng ngày 5-12-2020, My tiếp tục nhận được tin nhắn từ tài khoản “Mai Ánh”, yêu cầu chuyển tiếp 5 triệu đồng. Lần này, tài khoản “Mai Ánh” chuyển sang sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Nguyễn” nhắn tin đe dọa cô. Với một sinh viên nghèo như My thì khoản tiền trên là quá lớn.

Vì thế, My đã nhiều lần nhắn tin, van xin chủ tài khoản “Nguyễn Nguyễn” không đăng tải những hình ảnh nhạy cảm lên mạng Internet. Nhưng, mặc My van xin, “Nguyễn Nguyễn” yêu cầu My đi làm gái dịch vụ suger baby (làm con nuôi - mại dâm trá hình). Do đang đi học lại sợ bị tai tiếng, cô dùng mọi lời lẽ van xin nhưng tài khoản “Nguyễn Nguyễn” vẫn tiếp tục đe dọa, buộc My đi tiếp khách bán dâm trả nợ.

Bị đối tượng thúc ép, My phải làm theo yêu cầu của bọn chúng. Sau khi cô đồng ý, “Nguyễn Nguyễn” nhắn tin số phòng 801 khách sạn X và yêu cầu My có mặt lúc 17h30’ ngày 19-4. Người này yêu cầu My trước khi bán dâm phải chuyển 5 triệu đồng đến tài khoản số 4801... Khi đến phòng 801, cô gặp vị khách mua dâm tên là Quân. Sau khi Quân xem giấy tờ tùy thân, đồng ý mua dâm và chuyển tiền đến tài khoản trên rồi cả hai quan hệ tình dục.

Vết trượt của sinh viên công nghệ thông tin

Những tháng đầu năm 2021, trên không gian mạng xuất hiện các trang Facebook có nội dung không lành mạnh, nghi vấn hoạt động mua bán dâm trên mạng Internet. Cụ thể, người dùng Facebook sau khi đăng tải vào nhóm “PG tiệc AB, PG tour toàn quốc” sẽ được tài khoản Fecebook “Mai Ánh” giới thiệu có gái bán dâm là sinh viên với giá 5 triệu đồng/lượt mua bán dâm...

Từ thông tin các trinh sát thu thập được, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự triển khai điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện tại một số khách sạn trên địa bàn nghi vấn có hoạt động mua bán dâm...

Khoảng 18h30’ ngày 19-4, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra hành chính tại phòng 801 khách sạn X. Vào thời điểm kiểm tra đã phát hiện đối tượng Đào Bá Quân đang có hành vi mua dâm đối với Nguyễn Trà My.

Tại Cơ quan công an, My khai việc hai đối tượng mua bán dâm thông qua tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Nguyễn” môi giới. Đối tượng Đào Bá Quân là khách mua dâm cho biết: Trong những lần lên mạng Facebook vào nhóm “PG tiệc AB, PG tour toàn quốc”, Quân được tài khoản Fecebook “Mai Ánh” giới thiệu có gái bán dâm là sinh viên với giá 5 triệu đồng/lượt mua bán dâm. Quân đồng ý thì được tài khoản “Mai Ánh” chuyển sang trao đổi tài khoản Zalo “Nguyễn Nguyễn”.

Tài khoản “Nguyễn Nguyễn” gửi hình ảnh của một gái bán dâm có tài khoản Zalo là “Nguyễn Trà My” cho Quân xem hình ảnh. Quân đồng ý hẹn tài khoản “Nguyễn Nguyễn” mua dâm tại khách sạn X, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Khoảng 17h30’ ngày 19-4, Quân đến khách sạn X gặp chị Nguyễn Trà My. Khoảng 18h cùng ngày, Nguyễn Trà My đến phòng 801, Quân xem mặt và đồng ý mua bán dâm với My. My nói với Quân theo thỏa thuận với tài khoản “Nguyễn Nguyễn” thì trước khi mua bán dâm, Quân chuyển khoản số tiền 5 triệu đồng cho tài khoản số 4801...

Các tài khoản giao dịch trên facebook và zalo để mua bán dâm trên mạng.

Một câu hỏi đặt ra đó là đối tượng môi giới mại dâm trong đường dây này là ai? Trong vụ án này, các đối tượng chỉ giao dịch với nhau qua mạng Internet, trong một không gian ảo, việc xác minh gặp không ít khó khăn... Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h30’ ngày 23-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an phường Giáp Bát đã xác định được đối tượng gây án là Vũ Đức Đông (SN 1996, quê ở Nam Định, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của một trường đại học của Hà Nội, trong khi bạn bè có được công việc thu nhập cao thì Đông vẫn suốt ngày cắm mặt ở căn phòng trọ để chơi game và truy cập các trang mạng xã hội có nội dung không lành mạnh... Phần vì muốn kiếm tiền, phần khác cũng do muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đối tượng đã nghĩ đến một thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Với gái bán dâm chuyên nghiệp, sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đối tượng sẽ “quỵt” tiền của họ; trường hợp là nữ sinh, đối tượng sẽ quay clip để tống tiền, biến họ thành nô lệ tình dục.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Đông cùng lúc lập 3 tài khoản với nickname “Nguyễn Mai”, “Nguyễn Ánh” và “Mai Ánh”. Sau đó, đối tượng lập nhóm “PG tiệc AB, PG tour toàn quốc” trên Fecebook để gái bán dâm thỏa thuận đi tiếp khách hoặc làm con nuôi với bố nuôi (bán dâm trá hình) với giá mỗi lần từ 5 đến 20 triệu đồng/lượt mua bán dâm. Sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng một điện thoại khác, lập 2 tài khoản Zalo, 1 tài khoản nickname “D” và 1 tài khoản nickname “Nguyễn Nguyễn”.

Sau đó, Đông sử dụng các tài khoản trên thỏa thuận với gái bán dâm về giá cả, địa điểm, thời gian bán dâm và dùng nickname Zalo “D” làm khách mua dâm. Sau khi đóng vai người môi giới hẹn gặp gái bán dâm tại khách sạn, anh ta đến khách sạn lấy phòng vào trước, dùng tài khoản Zalo nickname “D” nhắn cho gái bán dâm số phòng khách sạn, nhà nghỉ. Khi gái bán dâm đến gõ cửa, Đông sử dụng điện thoại đặt chế độ quay video clip ở góc phòng. Sau đó, Đông mở cửa đón gái bán dâm và nói dối rằng được tài khoản Facebook giới thiệu...

Với chiêu bài này, đối tượng đã khiến gái bán dâm tin tưởng. Sau đó, Đông tiếp tục dùng tài khoản Facebook nhắn tin cho gái bán dâm: “E đã gặp khách chưa?”. Gái bán dâm nhắn trả lời đã gặp khách thì Đông nhắn tiếp rằng khách đã chuyển khoản tiền. Gái bán dâm tưởng khách đã trả tiền nên bán dâm cho khách (khách chính là Đông) mà không đòi tiền nữa.

Sau khi về nhà, gái bán dâm nhắn tin cho tài khoản Facebook để đòi tiền bán dâm thì Đông sử dụng tài khoản Zalo nickname “Nguyễn Nguyễn” đưa hình ảnh chụp từ video clip quay cảnh sinh hoạt tình dục đe dọa tung lên mạng xã hội tống tiền.

Từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Đông đã lừa 20 gái bán dâm với thủ đoạn như trên. Một số gái bán dâm sau khi bị lừa tiền lên nhóm để vạch mặt thủ đoạn của Đông thì đều bị anh ta xóa thông tin.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đông về 2 hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “môi giới mại dâm”. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai thu giữ vật chứng gồm 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM ngân hàng số tài khoản 4801... mang tên Vu Duc Dong. Đồng thời, trích xuất điện thoại thu giữ dữ liệu của các tài khoản Facebook “Nguyễn Mai”, “Nguyễn Ánh”, “Mai Ánh”; các tài khoản Zalo “D”, “Nguyễn Nguyễn” có các nội dung liên quan hành vi phạm tội. Các video clip Đông quay cảnh quan hệ tình dục với gái bán dâm, các nội dung nhắn tin đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Vụ án thêm một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho các sinh viên trong quá trình đi tìm việc làm.

