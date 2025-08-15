Đang giữ xe ở quán nhậu thì bị chém nhập viện

Ngày 14-8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, truy xét vụ một người giữ xe quán nhậu bị chém trọng thương.

Theo một người dân, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, một nhóm người đàn ông ăn uống tại quán nhậu trên đường 1A, xã Tân Vĩnh Lộc.

Sau đó, một người trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn với người đàn ông giữ xe và được cho là đã đánh đối phương.

Anh M bị chém trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NT

Ít phút sau, khi rời quán, một người trong nhóm này đã dùng hung khí tấn công vào tay và đầu người giữ xe. Người này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, chủ quán xác nhận nạn nhân là nhân viên giữ xe tên NVM, bị thương ở tay và chân bởi những người "có quen biết". Người này cho biết nhân viên bị hành hung ở gần quán chứ không phải trong quán, và cho rằng nhóm tấn công không phải khách nhậu tại quán.

Bước đầu, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã xác định được những người liên quan và đang truy xét để xử lý.