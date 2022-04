Đường dây gái gọi mác sinh viên giá 12-15 triệu đồng/đêm

Để được "qua đêm" với các tiếp viên quán karaoke gắn mác gái gọi sinh viên, người mua dâm phải đưa cho Nguyễn Bá Thanh số tiền từ 12-15 triệu đồng.

Ngày 18-4, tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thanh (SN 1994, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Bá Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình vào đầu tháng 4-2022, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây môi giới và bán dâm do Nguyễn Bá Thanh, là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn TP Vinh, cầm đầu. Các đối tượng tham gia đường dây gái gọi là các tiếp viên karaoke nhưng lại lấy mác là sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Sau thời gian theo dõi, đến 1 giờ ngày 16-4, tại một khách sạn trên địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, lực lượng công an bắt giữ quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới của Thanh.

Được biết, trong quá trình làm nhân viên phục vụ, Thanh nhận thấy nhu cầu "vui vẻ" với gái gọi của một số khách hàng là nam giới nên đã "kết nối" khách với các tiếp viên karaoke để tổ chức mua bán dâm. Đối với khách có nhu cầu "vui vẻ" tại TP Vinh, Thanh sẽ thỏa thuận giá từ 4-6 triệu đồng/lần. Đối với các khách có nhu cầu đi qua đêm tại các địa bàn khác giá dao động từ 12-15 triệu đồng/đêm. Người bán dâm được hưởng từ 9-10 triệu đồng, còn Thanh lấy từ 3-5 triệu đồng môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Bá Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

