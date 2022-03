Thủ đoạn "trói" gái bán dâm của một "tú ông" đội lốt sinh viên

Thứ Ba, ngày 01/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mới ngoài 20 tuổi, đang là sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội, nhưng Bùi Anh Quân (SN 2001, quê Nghệ An, tạm trú phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có tiếng trong “nghề” môi giới mại dâm bởi những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phải mất gần 4 tháng lần theo hàng chục đầu mối, cả ngàn thông tin phải xác minh, sàng lọc, xử lý mới bắt được 'tú ông' trẻ tuổi ranh ma này.

Đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát hình sự CAQ Hà Đông, TP Hà Nội phối hợp Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện manh mối hoạt động môi giới mại dâm của nhóm đối tượng qua ứng dụng Telegram có tên “D…and Sexies”.

Nhóm này có khoảng 4.000 thành viên, có quy định hoạt động, đăng tải và giới thiệu thông tin của các gái bán dâm (đặt là “Baby”) được chào hàng là sinh viên, nhân viên công sở... Các khách mua dâm (đặt là “Daddy”) phải liên hệ trước với nhà môi giới để đặt “Baby” và thỏa thuận giá tiền, sau đó nhà môi giới sẽ kết nối giữa “Daddy” và “Baby”.

Kết thúc hợp đồng, “Baby” sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khách cho các đối tượng quản lý, môi giới. Trong đó, số tiền “Daddy” phải trả giao động từ 3-10 triệu đồng, tùy theo các gói thỏa thuận. Đáng chú ý, để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng quản lý nhóm chỉ giao dịch với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhắn tin bằng ứng dụng Telegram, sau đó xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công.

Tiền thanh toán cũng được yêu cầu chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền ngụy trang rất kín kẽ.

Đối tượng Bùi Anh Quân.

Các “Baby” đều rất trẻ, “già” nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, có điểm chung là không nghề nghiệp nhưng thích chưng diện, cần nhiều tiền nhưng ngại lao động. Nhiều “Baby” từng và đang bán dâm độc lập, nhưng do thu nhập không ổn định và chi phí “giao dịch” không được cao nếu không được gắn một cái “mác” nào đó nên họ gia nhập nhóm “D…and Sexies”.

Để quảng cáo gái bán dâm, trang này đăng tải các hình ảnh các “Baby” đã được che mờ mặt, còn phần lớn cơ thể thì chụp trần trụi rồi gắn “mác” nữ sinh, nhân viên công sở cô đơn. Khách có thể lựa chọn những cuộc vui với giá tối thiểu 3-5 triệu đồng/giờ, còn qua đêm hay đi du lịch theo dạng “hàng xách tay” sẽ là giá riêng tuỳ theo nhu cầu.

Xác lập chuyên án đấu tranh, kiên trì tổng hợp tài liệu từ các nguồn trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an dựng được 2 đối tượng có hoạt động môi giới là Nguyễn Trung Kiên (SN 1980, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và Bùi Anh Quân (SN 2001, quê quán Nghệ An, là sinh viên, tạm trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm).

Trong đó, Kiên là đối tượng quản lý điều hành nhóm “D…and Sexies” có trách nhiệm liên lạc với khách mua dâm và gái bán dâm, còn Bùi Anh Quân có vai trò cùng điều hành quản lý gái bán dâm “Babby” trên nhóm.

Theo tài liệu trinh sát, Kiên và Quân vốn là những “tay chơi” từng tìm vui qua những cuộc hẹn trên mạng xã hội, từ đó nảy ý định kiếm tiền bất chính bằng “nghề” môi giới mại dâm. “D…and Sexies” được lập dựa trên mối quan hệ với cô gái mà Kiên và Quân từng biết hoặc được giới thiệu, qua đó rủ rê, lôi kéo họ tham gia.

Đặc biệt, Quân - Kiên có quy tắc ngầm rất tinh vi để “trói” gái bán dâm, ngăn không cho họ thực hiện việc kiếm riêng; đó là nếu phát hiện gái bán dâm vi phạm quy định, những kẻ cầm đầu sẽ cho rời nhóm, hoặc “bóc phốt” khiến không ai có thể tiếp tục hành nghề…

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chiều 12/1/2022, các tổ công tác thuộc ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra hành chính, triệu tập, khám xét 5 địa điểm là nơi mua bán dâm, nơi ở của các đối tượng.

Tại Hà Nội, Ban chuyên án triệu tập, khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Kiên và kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện quả tang 3 đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm.

Tại Nghệ An, Ban chuyên án triệu tập Bùi Anh Quân cùng một đối tượng liên quan và khám xét tại nhà của Quân. Quá trình khám xét, Ban chuyên án thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên.

Tại CQĐT, các đối tượng khai, khoảng tháng 7/2021, Quân và Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram “D… and sexies” mục đích môi giới giữa “Baby” và “Daddy” trên mạng Internet. Bọn chúng cũng lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Telegram để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm.

Quân tìm “Baby” có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm, và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, “Baby” phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, sau đó các “tú ông” tự chia đôi cho nhau.

Công việc của Kiên là liên hệ với các “Baby” để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram “D…and sexies”. Ngoài các hoạt động trên nhóm “D… and sexies”, Quân còn quản lý nhóm “L…and sexies”, “L…and sexies Vip”, “L… chating group” với hơn 700 bài đăng liên quan đến “Baby”. Hưởng 30% số tiền bán dâm, Quân sẽ chia cho đối tượng môi giới khác khoảng 15% đối với mỗi “Baby” khai thác được.

Để khai thác nguồn “Baby”, Kiên và Quân còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (Tinder, Telegram) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các “Baby” tham gia đường dây mua bán dâm. Khi bị bắt, bản thân Kiên cũng đang sống như vợ chồng với 1 cô gái từng là “Baby” nhưng Kiên đã cho “nghỉ việc”, chuẩn bị nhận nhiệm vụ tuyển thêm các “Baby” khác tham gia đường dây.Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/thu-doan-troi-gai-ban-dam-cua-mot-tu-ong-sinh-vien_127613.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/thu-doan-troi-gai-ban-dam-cua-mot-tu-ong-sinh-vien_127613.html