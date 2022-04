Toàn cảnh vụ dàn cảnh cướp hơn 2,5 tỷ đồng trong căn biệt thự

Chủ Nhật, ngày 17/04/2022 21:00 PM (GMT+7)

Những hình ảnh từ camera cũng xác định Dư và Hồng không hề tỏ vẻ hoảng sợ khi bị đối tượng khống chế.

Nghi vấn từ lời khai của 2 người giúp việc

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Lê Thị Hồng (SN 1987; là đối tượng cầm đầu), Lê Thị Dư (SN 1950, cùng ngụ Q5), Lê Hồng Khanh (SN 1980), Bùi Thị Thảo (vợ Khanh, SN 1996), Nguyễn Quốc Thái (SN 1994, cùng ngụ Q.Bình Tân), Trần Minh Trung (SN 1985), Đào Thị Dụng (SN 1982, cùng ngụ Ninh Thuận) về hành vi cướp tài sản.

Như đã thông tin, chiều tối 9-4-2022, em S. (SN 2008, ngụ Q5, TP.HCM) cùng 2 người giúp việc của gia đình là Hồng và Dư ở trong căn nhà biệt thự của gia đình trên đường Trần Bình Trọng (P4, Q5). Lúc này một nam thanh niên đeo khẩu trang, cầm một hộp đồ đi tới trước căn nhà, bấm chuông gọi cửa. Hồng ra mở cửa thì nam thanh niên xông vào nhà. Hồng vờ hoảng hốt đi theo gã vào trong mà không khóa cửa cổng. Một nam thanh niên khác đi vào nhà, khép hờ cổng lại.

Khi vào trong nhà, gã vào trước lấy búa, dao từ balô đang đeo ra, khống chế em S. và 2 nữ giúp việc. Tên đồng bọn dùng dây trói em S. và Hồng lại. Hai tên cướp hỏi tài sản, tiền bạc ở trong nhà đâu thì S. nói không biết. Hai kẻ cướp kề dao vào em S. và 2 nữ giúp việc, dắt tới cầu thang. Chúng yêu cầu cả 3 phải chỉ chỗ cất tiền, vàng, ngoại tệ...

Ngay sau đó, một kẻ kề dao vào người em S., đưa lên tầng 2, buộc S. phải mở mật khẩu (do cửa tầng 2 căn nhà được cài bằng mật khẩu). Vào trong tầng này, tên cướp lục lọi tủ gỗ, lấy nhiều tiền Việt. Tên còn lại cũng lên lục lọi cùng, lấy số đôla Mỹ bỏ vào balô. Chúng dắt em S. đi xuống cầu thang, nơi Hồng đang bị trói, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc được em S. và 2 người giúp việc trình báo công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Q5 nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu, đồng thời báo cáo sự việc đến Ban Giám đốc Công an TPHCM. Ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Công an Q5 truy xét.

Cơ quan điều tra lấy lời khai em S. và Dư, Hồng. Hai người giúp việc cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng chủ nhà cùng một số người thân đi ăn tối ở một nhà hàng bằng ôtô. Chừng một giờ sau, Hồng nghe tiếng chuông gọi cửa thì ra xem, thấy gã thanh niên đưa cái hộp, bảo là giao hàng nên ả mở cửa.

Khi cửa vừa mở, nam thanh niên rút dao uy hiếp Hồng. Hồng chưa hết hoảng hồn thì một thanh niên khác đi vào cổng. Chúng dùng dao, búa khống chế, trói cả 3 bằng dây. Sau đó, các đối tượng uy hiếp, buộc em S. mở mật khẩu vào tầng 2, lục lọi tủ lấy nhiều tiền Việt và USD.

Hiện trường vụ cướp (trích xuất camera)

Theo lời Dư, khi xuống tầng dưới, một gã đưa Dư vào trong bếp, dùng dao uy hiếp buộc đưa tài sản. Lo sợ nên Dư đưa gần 10 triệu đồng cho đối tượng. Khi được trinh sát hỏi về số tiền thì Dư khai đó là tiền để dành, giấu ở ngăn bếp.

Thời điểm làm việc sau đó với cơ quan công an, Dư khai là tên cướp đưa mình vào khu bếp, khống chế để cướp 7 triệu đồng, có lúc lại nói là bị cướp 10 triệu đồng... Quá trình làm việc, cả Dư và Hồng đều khai báo vòng vo.

Trích xuất dữ liệu camera, lực lượng chức năng xác định, vụ việc diễn ra trong khoảng 20 phút. Điều này cho thấy, các đối tượng gây án biết rõ về căn nhà. Chúng gây án lúc chỉ có cháu bé cùng 2 người giúp việc ở nhà. Từ các chứng cứ ban đầu, công an nhận định, kẻ cướp đã bàn bạc, theo dõi gia đình nạn nhân từ trước, nghi vấn cấu kết với người giúp việc. Những hình ảnh từ camera cũng xác định Dư và Hồng không hề tỏ vẻ hoảng sợ khi bị đối tượng khống chế.

Người giúp việc mê số đề, nợ nần chồng chất

Ngay trong đêm, lực lượng công an rà soát nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự nổi lên ở khu vực, rà soát các mối quan hệ của gia đình, đặc biệt là người thân của Hồng và Dư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định một số người thân của cả 2 đang sinh sống ở Đường số 1 (P.An Lạc, Q.Bình Tân). Lập tức, một tổ trinh sát có mặt tại phòng trọ để ghi nhận về những người thân này. Qua đó, công an phát hiện có 5 người (3 nam, 2 nữ) trong căn nhà. Trong đó, có 2 đàn ông thì nhân dạng giống 2 tên cướp.

Camera an ninh ở các tuyến đường xung quanh cũng ghi nhận có 1 nam, 1 nữ đi trên 2 xe máy, dừng ở gần căn nhà nơi xảy ra vụ cướp. Sau khi xảy ra vụ việc, 2 kẻ cướp chạy bộ ra đường, lên xe của đôi nam nữ này tẩu thoát. Toàn bộ nhất cử nhất động của những người trong căn nhà trọ trên được đặt vào tầm ngắm của trinh sát.

Đúng như phán đoán của cơ quan công an, nhóm trên chính là thủ phạm gây ra vụ cướp căn nhà ở Q5. Đúng lúc dãy nhà trọ đang chuẩn bị tắt điện để đi ngủ thì trinh sát ập vào nhà trọ của Thảo. Tại đây, Thảo, Thái, Trung, Dụng bị tóm gọn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân trong khu vực. Khi bị bắt, các đối tượng còn hô hoán rằng công an bắt nhầm người.

Khám xét căn nhà trọ nhiều tầng, công an thu giữ 1,8 tỷ đồng và 10.000 USD đựng trong bao tải. Lúc này, các đối tượng mới nhận tội. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận vai trò của mình, đồng thời khai thêm 2 đồng phạm là Hồng và Dư.

Được biết, Dư đã giúp việc cho gia đình nạn nhân khoảng 30 năm nay. Ngoài được trả lương hậu hĩnh, có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, những dịp lễ, Tết, Dư còn được thưởng để gửi về lo cho gia đình ở quê. Cách đây khoảng 10 năm, Dư còn xin cho người cháu đang thất nghiệp là Hồng vào làm việc tại căn nhà trên, được gia chủ đồng ý.

Từ khi Hồng làm chung thì công việc cũng ít hơn. Cả hai rảnh rỗi nên thường đi tới nhà người thân là Thảo ở Q.Bình Tân chơi, kể về gia đình chủ. Cả 2 thấy Thảo cùng chồng là Khanh ngày nào cũng chơi số đề, thường xuyên trúng những món tiền kha khá để trang trải cuộc sống. Vì thế, Dư và Hồng cũng chơi thử, nhưng thua nhiều. Mỗi ngày, có khi cả 2 đánh đề tới vài chục triệu đồng. Không có tiền, nhưng lại muốn gỡ nên cả 2 vay mượn của nhiều người thân, bạn bè..., nhưng tiếp tục thua nặng.

Trong lúc khó khăn, Dư - Hồng nhận cuộc gọi của Thảo hỏi mượn ít tiền. Sau khi nghe cả hai than vãn về việc liên tục thua đề, Thảo nhắc đến chuyện ông bà chủ giàu có của Dư, Hồng và bàn cách tạo ra vụ trộm, cướp giả để lấy tiền trả nợ đề đóm. Đang trong cảnh nợ nần nên Dư, Hồng đồng ý ngày. Cả ba gặp nhau bàn bạc cụ thể, rủ thêm Khanh, Thái, Trung, Dụng cùng gây án vào chiều tối 9-4.

