Diễn biến mới vụ tử tù Hồ Duy Hải: Giám đốc CA Long An khảo sát hiện trường

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Chiều tối 15/12, Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng nhiều điều tra viên Cảnh sát điều tra “đột ngột” xuất hiện, khảo sát bưu cục Cầu Voi.

Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng nhiều điều tra viên Cảnh sát điều tra tỉnh “đột ngột” xuất hiện tại Bưu cục Cầu Voi

Khoảng 17h ngày 15/12, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng nhiều cảnh sát điều tra tỉnh “đột ngột” xuất hiện tại bưu cục Cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành, nhuyện Thủ Thừa tỉnh Long An. Đây là hiện trường vụ án sát hại 2 nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi xảy ra hơn 12 năm trước, khi đó các cơ quan tố tụng kết án Hồ Duy Hải là thủ phạm và sau đó tuyên mức án tử hình nhưng phải hoãn thi hành bản án vào phút 89.

Chiều nay, khi xuất hiện ở hiện trường, Đoàn cán bộ Công an tỉnh và Cảnh sát điều tra sau khi đi vòng quanh khu vực xung quanh đã đề nghị dân phòng ấp 5 (đang trực nơi đây) cho mượn chìa khóa để mở cửa chính của bưu cục Cầu Voi. Một nguồn tin cho biết, sau đó Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng điều tra viên trực tiếp đi thẳng vào bên trong ghi nhận toàn bộ vị trí cơ quan bưu cục như vị trí đặt Lavapo ở nhà vệ sinh, quầy tiếp khách và nơi nghi 2 án mạng xảy ra...

Bị cáo Hồ Duy Hải tại phiên xử sơ thẩm

Sau gần 1 giờ quan sát bên trong bưu cục Cầu Voi, các điều tra viên đã ra bên ngoài quan sát toàn bộ khu vực từ mí lộ tới bờ kênh được cho là nơi đốt rác có “vật chứng" vụ án. Các cá nhân tham gia đều không trao đổi gì với những người xung quanh, một số người dân nhìn thấy tiếp cận hỏi thăm công an vào bưu cục để làm gì thì chỉ nhận câu trả lời “Công an đang kiểm tra lại thế nào”.

Theo ông Phạm Văn Khéo, Công an phụ trách ấp 5 xã Nhị Thành, khi đến đây các công an điều tra chỉ hỏi xem có chìa khóa hay không, ông Khéo gật đầu trả lời có và tự mở cửa cho các anh đi vào bên trong. Đến gần 19h, đoàn công tác này lên xe rời khỏi bưu cục. Không thành viên nào trả lời khi có một số người ở đây hỏi thăm.

Nhiều người cho rằng, sau khi kháng nghị của VKSND Tối yêu cầu hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hồ Duy Hải để điều tra lại, việc Giám đốc Công an tỉnh cùng nhiều điều tra viên xuống hiện trường vào chiều tối nay cho thấy có tín hiệu mới từ cơ quan tố tụng hình sự...

