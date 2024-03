Khởi tố hai đối tượng viết bài xuyên tạc, bôi nhọ cơ quan tư pháp liên quan vụ án Hồ Duy Hải

Ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Dự (SN 1976, ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Hoàng Quốc Việt, (SN 1978, ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định bị can Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc liên quan đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra năm 2008 do Hồ Duy Hải thực hiện, rồi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội nhằm vu khống, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh Long An và Tòa án nhân dân tối cao.

Hành vi của 2 đối tượng đã vi phạm vào tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

