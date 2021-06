Bị ghép giọng can thiệp vụ án Hồ Duy Hải, đại tá Đinh Văn Nơi nói gì ?

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 13:19 PM (GMT+7)

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định chưa từng phát biểu có nội dung liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải như các kênh trên mạng xã hội đã gán ghép.

Ngày 12-6, Công an tỉnh An Giang cho biết thời gian gần đây trên không gian mạng xã hội, nhất là kênh Youtube xuất hiện các clip gán ghép hình ảnh cũng như phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - với mục đích phục vụ cho nhu cầu cá nhân của chủ nhân những kênh này.

Đây là những thông tin sai sự thật về phát ngôn của đại tá Đinh Văn Nơi trên các kênh Youtube đã bị phát tán

Nghiêm trọng hơn, các chủ kênh như Diễm TTC; Đạt Long An Vlog hay Hồ Sơ Sạch đã cố tình cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi hay lời phát biểu của một người có giọng nói gần giống đại tá Đinh Văn Nơi để can thiệp vào vụ án Hồ Duy Hải (vụ án bưu điện Cầu Voi ở tỉnh Long An).

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định ông chưa bao giờ có phát ngôn nào liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải vì vụ án này hiện đang do các đơn vị chức năng khác thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Vì vậy, đại tá Đinh Văn Nơi đề nghị cơ quan chức năng quản lý các trang mạng xã hội có biện pháp can thiệp nhằm gỡ bỏ những clip vi phạm nêu trên cũng như đề nghị người dân không nên tin vào những kênh Youtube có hành vi mạo danh như thế này.

