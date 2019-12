Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải vào trại giam thăm con và nói gì?

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Dù kháng nghị có nêu rõ người nhận là bị cáo Hồ Duy Hải nhưng đã 3 tuần trôi qua, bị cáo này lại không biết gì về kháng nghị của VKSND Tối cao (?!).

Ngày 12-12, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải cho biết bà vào trại giam thăm con và thấy tinh thần của bị cáo Hải khá hơn.

"Tuy nhiên, khi tôi hỏi về kháng nghị của VKSND Tối Cao thì Hải nói không nhận được và cũng không nghe ai nói. Khi tôi hỏi cán bộ trại giam họ cũng xác nhận không có ai chỉ đạo hay gửi tài liệu gì cho Hải. Kể cả thông báo bằng bằng miệng cũng không nhân được. Vì sao kháng nghị ban hành đã 3 tuần (ngày 22-11 khi VKSND Tối cao ban hành kháng nghị) rồi mà trong kháng nghị cũng ghi rõ người nhận là bị cáo Hải nhưng đến nay Hải vẫn chưa biết gì? - bà Loan thắc mắc. (?!)

Kháng nghị nêu rõ người nhận là bị cáo

Như đã thông tin, sáng 14-1-2008, khi cơ quan công an phát hiện hai nạn nhân là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân là nhân viên Bưu cục cầu Voi bị giết tại nơi làm việc. Qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều đối tượng nghi vấn để điều tra. Tuy nhiên, sau đó Hồ Duy Hải bị bắt khởi tố và bị tòa án sơ thẩm Long An và tòa phúc thẩm tuyên án tử hình.

Sau đó, trước khi thi hành án 20 giờ đồng hồ, chủ tịch nước đã chỉ đạo tạm hoãn thi hành án và chỉ đạo nhiều cơ quan vào cuộc xác minh lại vụ việc của tử tù Hồ Duy Hải.

