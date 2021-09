Cô gái 22 tuổi chết trong tình trạng bán khỏa thân: Lời thề của tử tù

60 bức ảnh rùng rợn được trưng ra đã gây phẫn nộ với tất cả những người có mặt tại phiên tòa.

Năm 1977, cái chết của cô gái trẻ 22 tuổi Linda Jo Edwards đã khiến cơ quan chức năng bối rối vì sự ghê rợn của nó. Hành vi gây án tàn bạo của thủ phạm được ví như “con quái vật” đã khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ và kết án tử hình. Tuy nhiên, suốt 2 thập kỷ sau đó, người đàn ông này không ngừng khẳng định mình thật sự vô tội.

Những manh mối đáng ngờ

Dù nghi phạm Kerry Max Cook liên tục phủ nhận có bất cứ điều gì liên quan đến cái chết kinh hoàng của Linda Jo Edwards, nói rằng mình thậm chí còn không biết nạn nhân nhưng các nhà điều tra vẫn tỏ ra nghi ngờ về những lời khẳng định ấy. Bên cạnh dấu vân tay được tìm thấy trên cửa của căn hộ nạn nhân, nam thanh niên này hoàn toàn phù hợp với những mô tả của chuyên gia về tên sát nhân.

Ngoài ra, vào đêm xảy ra án mạng, một thợ làm tóc tên là Robert Hoehn nói với cảnh sát rằng anh đã dành cả buổi tối với Kerry và rằng hai người cùng “mây mưa” tại căn hộ của người bạn cho Kerry ở nhờ. Tuy nhiên suốt cả buổi, Kerry đã không thể thực hiện được hành vi tình dục. Lúc đó cả hai cũng xem bộ phim “The Sailor Who Fell From Grace With the Sea”, trong đó có một cảnh cắt xén một con vật.

Sau đó, Robert ra ngoài cùng Kerry và đưa anh ta trở lại khu chung cư vào khoảng 0h30 rồi rời đi. Các nhà điều tra nhận định Kerry hoàn toàn có đủ thời gian để giết Linda trước khi bạn cùng căn hộ của cô trở về. Trong khi đó, Kerry không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Thời điểm đó, người bạn sống cùng Linda cũng cho biết cô không chắc chắn về lời khai mình từng đưa ra. Trước đó, cô khai rằng khi trở về sau cuộc hẹn lúc 0h45 sáng hôm đó, cô đã nhìn thấy một người đàn ông dáng người mảnh mai, có làn da rám nắng trong phòng của Linda. Cô đoán người này là James Mayfield, người tình của Linda.

Cùng với đó, tại nơi Kerry bị tạm giam, một phạm nhân tên là Edward Scott Jackson cho biết, đã nghe Kerry thú nhận giết Linda một cách dã man.

Lời thề của tử tù

Tất cả các chi tiết này đã được đưa ra tại phiên tòa xét xử Kerry vào tháng 6/1978. Công tố viên buộc tội Kerry, nam thanh niên thất vọng về tình dục và đang trong tình trạng bị kích thích bởi cảnh cắt xẻo trong bộ phim vừa xem, đã vào căn hộ của Linda và cưỡng hiếp cô. Sau đó, Kerry đã giết rồi cắt một số bộ phận của nạn nhân và nhét chúng vào tất của cô và mang đi.

Cha mẹ của Kerry đã thuê hai luật sư để bào chữa cho con trai mình. Mặc dù các luật sư đã cố gắng hết sức để phủ nhận giả thuyết của công tố viên nhưng những nỗ lực của họ đã bị phá vỡ bởi các bức ảnh hiện trường vụ án. Hơn nữa, họ cũng không có kinh phí thuê chuyên gia thẩm định riêng. 60 bức ảnh rùng rợn được trưng ra đã gây phẫn nộ với tất cả những người có mặt tại phiên tòa và Kerry bị gọi là "tên biến thái bệnh hoạn".

Một nhà tâm lý học gọi Kerry là kẻ tâm thần "nghiêm trọng", là người theo chủ nghĩa lệch lạc. Một bác sĩ tâm thần tuyên bố Kerry là một mối đe dọa "cực kỳ nghiêm trọng" đối với những người khác.

Khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Kerry có tội và bị kết án tử hình, nam thanh niên này gục đầu khóc. Trước khi rời đi với đôi tay bị còng và khuôn mặt đầy nước mắt, Kerry vẫn khẳng định mình vô tội. “Một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh rằng tôi đã không làm điều đó. Dù phải mất 10 năm hay 20 năm, tôi vẫn sẽ làm", Kerry thề.

