Chủ trường gà khủng ở TP HCM khai chi tiền tỉ cho người "chống lưng"

Ngày 13-4, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 46 bị cáo trong vụ "trường gà khủng" tồn tại thời gian dài ven đường Võ Văn Kiệt (quận 6, TP HCM).

VKSND TP HCM truy tố các bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò) được xác định có vai trò cầm đầu.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Tại toà, Thành khai "người chống lưng" cho mình mở "trường gà" là Nguyễn Tấn Lâm (thường gọi là "Tụt hoặc Tuột", hiện đã bỏ trốn).

Theo lời của Thành, Lâm là người có nhiều mối quan hệ với "các anh" ở cơ quan chức năng và đứng ra nhận tiền bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn quận 6.

Thành thừa nhận có chi tiền bảo kê cho "các anh lớn" mà Lâm nói. Bị cáo này khai: "Bị cáo thỏa thuận đưa 20% trên số tiền xâu và gửi thêm cho Lâm thêm tiền cà phê".

Thành khai thêm số tiền bảo kê ban đầu là vài chục triệu, sau đó là hơn 100 triệu, đưa theo tháng hoặc tuần. Theo lời Thành, tổng số tiền bị cáo đã chi cho "các anh lớn" bảo kê sới bạc là 1,8 tỉ đồng.

Bị cáo Phàm A Sám.

Số tiền này Thành gửi cho Lâm thông qua Trần Văn Nghĩa (SN 1978; ngụ TP HCM) và em vợ của Lâm. Trước đó, TAND TP HCM đã trả hồ sơ vụ án này cho VKSND cùng cấp sau khi Nghĩa ra đầu thú. Nghĩa được xác định là một "mắt xích" trong vụ án.

Tại toà, Nghĩa khai được Lâm thuê đến "trường gà" giám sát và đem tiền về cho Lâm.

Tuy nhiên, ngoài 20% tiền xâu như thoả thuận với Lâm, Thành còn chi 10% cho Nghĩa để người này về báo cáo cho Lâm rằng "trường gà"... ế.

Đối với bị cáo Phàng A Sám (SN 1969; quê TP HCM) - người được xác định cho Thành vay tiền mở và duy trì "trường gà", thì khai ban đầu không biết Thành lấy tiền tổ chức đánh bạc.

Sau khi biết được "trường gà" của Thành, Sám đã thuê bị cáo Trương Văn Kem (SN 1985; quê Thừa Thiên Huế) đến giám sát, thu tiền nợ. Sám nói vì sợ "trường gà" đóng cửa, Thành không có tiền trả nợ nên "bơm" thêm vốn cho Thành duy trì hoạt động.

Sám khai rằng lý do cho Thành vay nhưng không tính lãi vì sợ thành "quỵt" và còn phải nhỏ nhẹ với Thành mới đòi được tiền.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 17-4.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Minh Thành khai được các cán bộ công an hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM; Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 6; Công an các phường 1, 2, 3, quận 6, tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra và báo cáo về hoạt động sòng bạc nhờ vào quan hệ tiền, quà.

Tuy nhiên, cơ quan điều xác định chưa thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ vật chất nào khác để xác định các cán bộ, chiến sĩ công an có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Thành. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục xác minh nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

