NÓNG: Khởi tố 21 bị can trong vụ các golfer và nhiều đại gia đánh bạc trong khách sạn

Ngày 29-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can liên quan đến vụ golfer tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nhóm golfer đánh bạc trong khách sạn bị công an ập vào bắt quả tang - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đó, C02 khởi tố 1 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; 4 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc; 16 bị can về hành vi Đánh bạc. Cùng với đó, chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nhóm golfer tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo cơ quan điều tra, người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh, giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP HCM. Ông Linh là golfer có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union Cup 2023 tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023, do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải golf này dự định diễn ra trên sân golf Heron Lake Golf Course & Resort của Công ty CP khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 23 đến 25-3.

Được biết, ngày 20-3, ông Linh và nhiều golfer đến thuê khách sạn ngoài khu vực sân golf để chuẩn bị tham gia giải đấu trên. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm các golfer tổ chức đánh bạc, sát phạt dưới hình thức chơi poker ở khách sạn nêu trên thì bị công an bắt quả tang. Đáng chú ý, nhóm người này gồm hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là các ông Lê Hùng Nam, Trần Thanh Tú và nhiều doanh nhân, người có điều kiện kinh tế.

Cơ quan điều tra xác định trong 22 người này thì 5 người tham gia với vai trò tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ vật chứng tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nong-khoi-to-21-bi-can-trong-vu-cac-golfer-va-nhieu-dai-gia-danh-bac-trong-khach-san-20230329100327089.htm