Vụ golfer đánh bạc trong khách sạn: 4 cô gái bị khởi tố tội "Tổ chức đánh bạc"

Chiều 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Vĩnh Phúc.

Nhóm người đánh bạc trong khách sạn bị công an bắt quả tang

Trong số này, 1 bị can bị khởi tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, 4 người bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc, 16 cá nhân khác bị cáo buộc tội Đánh bạc. Một cá nhân còn lại được chuyển cho CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, bị can Trần Anh Linh bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, gồm Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TP.HCM), Trần Thanh Thủy (SN 1996, quê Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, quê Bến Tre).

Hai Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú đều bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Cùng tội này, Cục Cảnh sát hình sự Bộ công an (C02) khởi tố Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), Ngô Hữu Tiệp (SN 1983), Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979), Nguyễn Công Đức (SN 1987), Trần Quyết Thắng (SN 1972), Lê Tuấn Việt (SN 1970), Đặng Đình Hậu (SN 1973), Nguyễn Mộng Liêm (SN 1970), Lê Hồng Nhân (SN 1988), Nguyễn Nhật Trường (SN 1983, cùng ở Hà Nội). Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Hữu Huân (SN 1984, quê Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (SN 1973, Đà Nẵng), Thái Tấn Dũng (SN 1968) và Diều Chí Hảo (SN 1975, cùng trú TP.HCM).

Theo Bộ Công an, trước đó, ngày 20/3, tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và tạm giữ 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh) giá trị tương đương 4,6 tỷ đồng.

