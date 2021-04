Chủ cơ sở karaoke X.O đình đám ở Mỹ Tho là ai, vì sao chưa rút giấy phép?

Liên tục trong 3 tháng, công an 3 lần phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy, thậm chí nổ súng gây chết người nhưng đến nay vẫn chưa cơ quan nào đề nghị rút giấy phép hoạt động của cơ sở Karaoke X.O ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 13-4, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, dù karaoke X.O (địa chỉ tại đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) trong 3 tháng có đến 3 lần bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang hàng chục đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma túy nhưng chưa có cơ quan nào đề nghị UBND TP Mỹ Tho xử lý chế tài.

"Giấy phép hoạt động là do cấp tỉnh cấp và TP Mỹ Tho cũng đang chờ xem công an có đề nghị gì không để tiến hành xem xét tiếp. Đến giờ, chưa có cơ quan nào đề nghị xử lý về quản lý hành chính như rút giấy phép hay yêu cầu tạm ngưng hoạt động nên UBND TP Mỹ Tho cũng chưa có động thái gì"- ông Công xác nhận.

Công an kiểm tra Karaoke XO vào đêm 12-4

Theo ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, cơ sở kinh doanh Karaoke X.O do bà Nguyễn Phạm Thiên Trang (SN 1972) làm chủ. Năm 2013, cơ sở này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp giấy phép kinh doanh.

Trên cơ sở đó, từ khảo sát đề xuất của UBND TP Mỹ Tho thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép hoạt động dịch vụ hát karaoke cho 8 phòng hát.

Hiện tại, sở này cũng đang đợi kết quả hoặc đề nghị từ cơ quan công an mới có hướng xử lý về mặt giấy phép.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 20 giờ ngày 12-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang hàng chục đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma túy tại 3 phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke X.O.

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 bịch nylon trong suốt bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 6,5 viên nén các loại nghi là ma tuý, cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, có 22 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Karaoke X.O, nơi xảy ra nhiều vụ liên quan đến ma túy. Ảnh: Trọng Tín

Cũng theo Công an tỉnh Tiền Giang, sau khi kiểm tra có 22 người dương tính với ma túy tổng hợp thì công an đã tạm giữ Dương Huỳnh Duy Hưng (SN 1989; ngụ phường 7, TP Mỹ Tho). Sau đó, công an đưa Hưng về nhà trọ ở xã Mỹ Phong khám xét và thu giữ một số ma túy tại đây.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã thu giữ một khẩu súng ngắn hình dạng Rulo tại nhà trọ của Hưng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2-2, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke X.O cũng đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 24 người dương tính với chất ma túy.

Gần đây nhất, vào lúc 1 giờ ngày 17-3, cũng tại cơ sở karaoke này xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Công an tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra có hơn 20 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chu-co-so-karaoke-xo-dinh-dam-o-my-tho-la-ai-vi-sao-chua-rut-giay-phep-20210413145549367.htm