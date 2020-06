“Chồng chị đi tù còn có ngày về, chồng tôi chết rồi đâu có sống lại được”!

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tiền và Lê Tấn Phát để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Lê Minh Xuân. Theo thông tin ban đầu, chiều 7/6, Tiền cùng nhóm bạn nhậu tại nhà ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân. Lúc này, anh P.V.P. cầm dao đi ngang qua chỗ nhóm Tiền đang nhậu và lớn tiếng chửi nhóm của Tiền. Thấy vậy, mọi người can ngăn, đưa P. về nhà nằm nghỉ. Khoảng 10 phút sau, P. quay lại, cầm dao dọa chém và chửi nhóm Tiền. Tiền lấy 1 cây sắt dài hơn 1,2m, Phát lấy ghế inox đánh P.. Biết tin P. tử vong, Tiền và Phát đến công an đầu thú.