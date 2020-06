1 tài xế ô tô công nghệ bị đâm chết ở Bến xe An Sương

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Mâu thuẫn cự cãi qua lại khiến người đàn ông bị đối thủ đâm tử vong ở khu vực bến xe An Sương.

Sáng sớm 14-6, người dân ở gần cổng Bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng cự cãi qua lại giữa hai người đàn ông.

Các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hai người này được cho là xô xát qua lại, một người dùng hung khí đâm đối thủ. Nạn nhân trọng thương gục ngay tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân khu vực không dám tiếp cận vì nạn nhân mất quá nhiều máu, sau vài phút thì chết.

Theo người dân, vụ việc xảy ra vào sáng sớm, khu vực còn ít người qua lại. Sau khi gây án, nghi phạm đã tẩu thoát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Mai Thanh Tú (sinh năm 1977, ngụ huyện Hóc Môn). Em ruột của nạn nhân cho biết anh Tú là tài xế xe công nghệ bốn chỗ.

Khu vực Bến xe An Sương là nơi anh Tú thường hay hành nghề. Thời điểm phát hiện vụ việc khu vực không có xe ô tô của anh Tú.

Tại hiện trường có một xe máy màu trắng biển số 38... nghi do hung thủ để lại.

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh phục vụ công tác điều tra.

