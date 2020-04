Chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ: Bát mì tôm úp vội giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 3/4, Công an TP Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Công an thăng một bậc quân hàm cho hai cán bộ chiến sĩ vừa hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đại uý Đăng Thanh Tuấn được đề nghị thăng hàm thiếu tá. Trung sĩ Võ Văn Toàn được đề nghị thăng hàm thượng sĩ. Trước đó, vào lúc 20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà. Ngay lập tức, Công an quận Sơn Trà được lệnh triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi di chuyển đến cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông làm hai chiến sĩ gồm Đại uý Đặng Thanh Tuấn (1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (1997) thuộc đội CSGT- TT công an quận Sơn Trà ngã, hi sinh tại chỗ. Va chạm cũng khiến một người dân là ông Mai Quốc Long (1985, trú tại Thọ Quang, Sơn Trà) bị thương phải nhập viện.