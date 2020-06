Chân dung vị khách bí ẩn cưỡng hiếp rồi sát hại chủ quán cà phê “nhạy cảm”

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 10:05 AM (GMT+7)

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nam thanh niên còn rất trẻ bước vào quán cà phê kích dục. Ngay sau đó, cửa quán đóng im ỉm. Cuối ngày, đối tượng bước ra khỏi quán, cẩn thận khóa cửa ngoài rồi rảo bộ ra đường bắt xe ôm rời đi. Hôm sau, người dân kinh hoàng phát hiện, nữ chủ quán đã tử vong tại nhà vệ sinh trong tư thế lõa thể, chân tay bị trói chặt bằng quần lót.

Cái chết bí ẩn của chủ quán cà phê

Ngày 11/6, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh Long An điều tra vụ nữ chủ quán cà phê chết bất thường trong nhà vệ sinh. Nạn nhân tên P.T.N (35 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). Trước khi tử vong, chị này thuê mặt bằng mở quán cà phê ven đường ĐT 825 đoạn qua xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Trao đổi với PV, chị N.T.L (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông), sống gần hiện trường cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, dãy nhà cho thuê đã đóng cửa. “Tôi ở sát bên nên biết vụ việc và rất sợ. N. không bị sát hại bằng dao như một số người đồn đoán. Những người chứng kiến vụ việc kể lại rằng, N. bị hung thủ lôi vào nhà vệ sinh. Hiện trường có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị hung thủ cưỡng hiếp trước khi sát hại. Dù ở sát bên nhưng chúng tôi kinh doanh những ngành nghề khác nhau nên cũng ít giao tiếp. Tôi chỉ biết N. đã bỏ chồng, từ quê lên đây thuê nhà, mở quán cà phê để nuôi con. Thường ngày, người phụ nữ này sống khép kín, chỉ ở trong quán”, chị L. thông tin.

Hiện trường vụ nam thanh niên sát hại nữ chủ quán cà phê "nhạy cảm".

Cũng theo chị L., vụ việc được chủ quán cà phê chung vách với quán của nạn nhân phát hiện. Sáng 10/6, dù trời đã quá trưa, chủ quán cà phê bên cạnh quán chị N. không thấy chị này mở cửa bán hàng như thường lệ. Ngỡ bạn ngủ quên, chị lấy điện thoại gọi nhưng không liên lạc được. Nghĩ có chuyện chẳng lành, người này sang quán quan sát và thấy cửa khóa nhưng bên trong đèn vẫn sáng. Ngay sau đó, chị này đã báo tin cho chủ nhà trọ đến phá cửa kiểm tra. Sau khi phá khóa, chủ nhà trọ kinh hoàng phát hiện thi thể chị N. trong nhà vệ sinh. Vụ việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngày 11/6, PV đến dãy phòng trọ xảy ra vụ việc để tìm hiểu thông tin. Dãy nhà nằm bên vệ đường ĐT825 được chia thành nhiều ki-ốt. Các ki-ốt này đều được thuê để mở quán cà phê chỉ có 1 phụ nữ đứng bán. Bên ngoài, chủ quán đặt bảng hiệu với những cái tên đầy lãng mạn cùng 2 chậu trúc Nhật. Thời điểm PV có mặt, các quán này đã đóng cửa. Những người xung quanh cho biết, sau vụ việc, mọi người lo sợ nên tạm thời nghỉ bán.

Sau khi xảy ra vụ việc, các quán cà phê gần hiện trường vụ án tạm đóng cửa nghỉ bán.

Hung thủ còn rất trẻ?

Qua hình ảnh trích xuất camera an ninh tại quán cà phê xảy ra vụ việc cũng như các khu vực xung quanh, cơ quan điều tra bước đầu đã nhận diện được đối tượng tình nghi. Trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Hòa Khánh Đông cho biết, hôm xảy ra vụ việc, ông là người trực tiếp đến hiện trường.

“Sáng 10/6, chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ việc báo tin cho tôi và tôi có đến hiện trường để chứng thực. Sau đó, tôi báo tin cho Công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An xuống hiện trường. Nạn nhân là người nơi khác đến đây thuê phòng trọ mở quán cà phê kích dục từ 2 tháng trước. Tại hiện trường, tôi phát hiện nạn nhân chết trong tư thế lõa thể ở nhà vệ sinh. Nạn nhân bị trói tay, chân bằng quần lót phụ nữ, phần đầu bị che lại bằng chiếc áo sơ mi”, vị này thông tin.

Cũng theo vị này, các hình ảnh camera an ninh cho thấy, đối tượng tình nghi còn rất trẻ. Hắn đến khu vực hiện trường bằng xe buýt. Khi đến cách quán cà phê của chị N. khoảng 300m, đối tượng xuống xe, đi bộ rồi sang đường, ghé vào 1 quán cà phê kích dục khác. Tại đây, đối tượng chỉ ngồi uống nước giải khát ít phút rồi rời quán.

Các quán cà phê mà đối tượng tình nghi vào uống nước trước khi đến quán của chị N. và sát hại nạn nhân.

Vị cán bộ Công an xã Hòa Khánh Đông thông tin thêm: “Có thể do quán cà phê này có 2 tiếp viên nên đối tượng không thực hiện được ý đồ đen tối. Do đó, nghi phạm nhanh chóng rời đi và tiếp tục đi bộ rồi ghé vào quán cà phê do chị N. làm chủ. Lúc này tầm 14h”.

Ngay sau đó, cửa quán đóng im ỉm. Cuối ngày, nam thanh niên trên bước ra, cẩn thận khóa rồi bắt xe ôm rời khỏi địa phương. “Lúc đối tượng rời đi là 16h cùng ngày. Lực lượng điều tra đã xác minh được biển số xe buýt mà đối tượng sử dụng để di chuyển đến khu vực gây án cũng như tài xế xe ôm được kẻ này thuê sau khi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh đối tượng tình nghi đã ra tay sát hại chị N.

Tài xế xe ôm cho biết, trên đường di chuyển, đối tượng tự giới thiệu mình 25 tuổi. Đến khu vực cầu Xáng (huyện Bình Chánh, TP.HCM), nam thanh niên xuống xe”, vị cán bộ Công an xã Hòa Khánh Đông thông tin thêm.

Đối tượng tình nghi bị lệch lạc về tình dục? Một cán bộ Công an xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa cho biết: “Theo tôi phỏng đoán, đối tượng tình nghi không gây án với mục đích cướp tài sản bởi hắn di chuyển bằng xe buýt và thực hiện hành vi vào ban ngày. Với phương tiện này, đối tượng rất khó tẩu thoát sau khi gây án. Thêm vào đó, tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn. Nếu cướp tài sản, hung thủ có thể dùng chiếc xe này làm phương tiện thoát thân. Có thể đối tượng bị lệch lạc về tình dục nên tìm đến các cô gái tại quán cà phê kích dục để thõa mãn nhu cầu. Có thể nạn nhân không đồng ý với yêu cầu bệnh hoạn của đối tượng nên bị kẻ này khống chế rồi sát hại”. Trong một diễn biến khác, ngày 14/6, sau nhiều thời gian truy xét, Công an tỉnh Long An phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng tình nghi sát hại chủ quán cà phê nói trên. Thông tin ban đầu, đối tượng tên Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

