Cô gái thuê mặt bằng bị chủ nhà hành hung giữa ban ngày

Ngày 25-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung trong quán ăn trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP.HCM).

Hình ảnh cho thấy khi cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong quán, một người đàn ông không mặc áo bước vào liên tục chất vấn về việc bị mất trộm rồi bất ngờ lao tới đánh liên tiếp.

Cô gái bị người đàn ông đánh vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân chạy ra cửa kêu cứu thì tiếp tục bị đẩy ngã xuống sàn và bị đánh thêm. Vụ việc chỉ dừng lại khi một phụ nữ bên ngoài phát hiện, hô hoán.

Ngay sau đó, cô gái đến công an trình báo. Công an phường Tân Bình nhanh chóng xác minh, mời người đàn ông trong clip lên làm việc.

Nạn nhân bị xây xát trên mặt sau khi bị người đàn ông đánh. Ảnh: Si Nguyễn

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân là người thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn, còn người hành hung là chủ nhà. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn thuê mướn mặt bằng.

Người đàn ông hiện đang được công an lấy lời khai, lập hồ sơ về hành vi cố ý gây thương tích.