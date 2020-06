Bắt đối tượng nghi sát hại nữ chủ quán cà phê “cô đơn”

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Nam thanh niên 23 tuổi vào quán cà phê kích dục uống nước và được nữ chủ quán đồng ý quan hệ tình dục với giá 350.000 đồng. Sau khi thoả mãn dục vọng, đối tượng ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 15/6, 1 cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị phối hợp với cục Cảnh sát hình sự bộ Công an bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoà (23 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo điều tra bước đầu, Hoài được nhận định là đối tượng đã sát hại chị P.T.N (35 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 9/6, Hoài bắt xe buýt đến địa bàn ấp Bình Thuỷ, xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An và vào quán cà phê do chị N. làm chủ.

Dãy quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, sau khi được yêu cầu, chị N. đồng ý quan hệ tình dục với Hoài với giá 350.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi thỏa mãn dục vọng, nam thanh niên sát hại chị N. và cướp đi 1 số tài sản của nạn nhân.

Gây án xong, Hoài đóng cửa quán cà phê của nạn nhân, đi bộ ra ngoài đường, bắt xe ôm về hướng huyện Bình Chánh lẩn trốn. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, đối tượng trốn lên TP.Đà Lạt ít ngày trước khi trở về khu vực gần nhà ẩn náu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Long An và cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/6, lực lượng điều tra phát hiện đối tượng tình nghi tại khu vực xã Lê Minh Xuân nên bắt giữ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sáng 10/6, những người bán quán cà phê gần quán do chị N. làm chủ không thấy chị này mở cửa nên nghi ngờ.

Sau nhiều lần gọi điện thoại cho chị N. không thành công, những người này đến quán nước tìm hiểu. Tại đây, các nhân chứng phát hiện chị N. tử vong trong tư thế loã thể, chân tay bị trói bằng quần lót phụ nữ.

Vụ việc được người dân trình báo cơ quan chức năng. Trích xuất camera an ninh tại khu vực, công an phát hiện, thời điểm xảy ra vụ việc có 1 nam thanh niên còn rất trẻ vào quán nước của chị N.

