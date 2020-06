Nữ chủ quán cà phê nằm chết bất thường trong nhà vệ sinh

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường nơi phát hiện một phụ nữ là chủ quán cà phê tử vong trong nhà vệ sinh.

Chiều 10-6, thông tin từ UBND xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho hay, Cảnh sát hình sự phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi một phụ nữ nghi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thuê mặt bằng mở quán cà phê ven Đường tỉnh 825 đoạn qua xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, thấy quán chị Nguyệt vẫn đóng cửa trong khi đèn nhà sau vẫn sáng. Nghi có chuyện bất thường, một số người gọi cửa nhưng không thấy chị Nguyệt trả lời. Sau đó, người dân trong xóm dùng kìm cắt ổ khóa cổng để vào nhà. Khi đi ra sau nhà vệ sinh thì phát hiện chị Nguyệt đã tử vong với những dấu hiệu nghi bị giết nên trình báo công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-chu-quan-ca-phe-nam-chet-bat-thuong-trong-nha-ve-sinh-2020061018...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-chu-quan-ca-phe-nam-chet-bat-thuong-trong-nha-ve-sinh-20200610181046393.htm