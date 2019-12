Bố và vợ "sốc" khi Chánh văn phòng TAND huyện bị bắt do trốn truy nã 26 năm

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 16:16 PM (GMT+7)

Việc ông Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình), bất ngờ bị bắt do bị truy nã cách đây 26 năm, đã khiến người thân trong gia đình "sốc" nặng.

Sự kiện:

Vụ việc ông Nguyễn Quang Huy (SN 1973, ngụ TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; đang là Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, Hòa Bình) bất ngờ bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ do trốn truy nã 26 năm trước về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" đã khiến người thân, đồng nghiệp "sốc" nặng.

TAND huyện Cao Phong, nơi ông Nguyễn Quang Huy đang công tác - Ảnh: Hữu Hòa

Theo bố của ông Nguyễn Quang Huy, gia đình thực sự choáng váng, "sốc" khi hay tin con trai ông bị bắt giữ. "Việc con trai tôi bất ngờ bị công an bắt giữ cả nhà tôi không ai biết, càng không hề biết nó là người bị công an truy nã từ năm 1993 về tội "Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia"- bố ông Huy nói.

Cũng theo người đàn ông này, năm 1993 học xong cấp III, ông Huy về công tác tại tổ chức Đoàn của địa phương, sau đó học đại học tại chức ngành luật ở Hòa Bình rồi được tuyển dụng làm công chức, được kết nạp đảng viên. "Chúng tôi đều là công chức nhà nước, chỉ khi con gái tôi (em của Huy) đang công tác về điều tra lý lịch mới biết Huy là người bị truy nã 26 năm nay"- bố của Huy thông tin.

Còn bà Nguyễn Thị B.P. (vợ ông Nguyễn Quang Huy) đến giờ vẫn không thể tin được chồng mình bị bắt, bởi theo bà, nếu chồng bị truy nã thì làm sao ông ấy có thể vào làm việc trong ngành tòa án được.

"Chồng tôi trước công tác tại TAND huyện Lạc Thủy, sau đó mới chuyển về TAND huyện Cao Phong. Tôi và anh Huy kết hôn với nhau từ năm 2005, trước khi lấy nhau tôi không hề biết việc anh ấy từng liên quan đến vụ việc trên. Gia đình tôi sẽ làm đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng để tìm hiểu và yêu cầu làm rõ sự việc này"- bà P. nói.

Trước đó, vào chiều 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy. Điều đáng nói, thời điểm bị bắt, ông Huy đang là Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Quang Huy là nghi phạm bị truy nã vào năm 1993 sau khi phạm tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Bố và vợ của ông Nguyễn Quang Huy "sốc" khi hay tin ông Huy bị bắt - Ảnh: Mạnh Cường

Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, Huy cùng 4 bị cáo khác (đã bị xét xử) có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống thủy điện Hòa Bình (là công trình an ninh Quốc gia). Tuy nhiên, sau đó 4 người bị phạt tù còn Huy bỏ trốn và bị công an truy nã. Sau một thời gian, Huy vẫn sinh sống tại địa phương, vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và liên quan đến công việc tố tụng.

Nguyễn Quang Huy sau này còn được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong. Quá trình công tác, Huy được TAND tỉnh Hòa Bình cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán. Tuy nhiên, Huy chưa được bổ nhiệm.

Trả lời báo chí, ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong vào khoảng đầu năm 2017.

Theo ông Hà Quang Dĩnh, thời điểm TAND huyện Cao Phong gửi đề nghị (có hồ sơ kèm theo), Phòng tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình có thẩm định. Tại thời điểm thẩm định, cơ quan chức năng không phát hiện tài liệu thể hiện Huy đang bị truy nã nên khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ, TAND tỉnh quyết định bổ nhiệm Huy làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục làm rõ.

