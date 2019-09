Vỏ bọc của kẻ trốn nã 26 năm bị bắt khi làm công an xã

Sau 10 ngày truy bắt các đối tượng trốn nã ở phía Nam và khu vực Tây Nguyên, tổ Truy nã, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt thành công 6 đối tượng.

Nguyễn Văn Kế cùng 3 đối tượng truy nã bị Công an Nghệ An bắt giữ thành công.

Hồi kết của màn kịch

Mới đây, tổ truy nã phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 6 đối tượng về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan. Hầu hết các đối tượng bị bắt lần này đều mới bị truy nã đầu năm nay. Duy chỉ có Nguyễn Văn Kế (SN 1967, trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) là đối tượng trốn nã suốt 26 năm.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 1993, Nguyễn Văn Kế phạm tội Hủy hoại công trình an ninh quốc gia và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, sau khi gây án, biết rằng cơ quan công an đang truy tìm nên Kế nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Kết thúc chuyên án, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử. Những đối tượng tham gia đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Kế hiện đang chạy trốn nên HĐXX quyết định xử vắng mặt. Kế bị truy nã về tội Trốn thi hành án.

Về phía đối tượng Nguyễn Văn Kế, ngay sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, hắn phiêu bạt, chui lủi ở các tỉnh Tây Nguyên trong một thời gian dài. Hầu như Kế không dám dừng chân ở đâu quá lâu do sợ bị phát hiện. Địa điểm lẩn trốn là những khu vực miền núi và thôn quê, nơi dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp. Sau một vài năm, nghĩ rằng cơ quan công an không còn truy bắt mình nữa, Nguyễn Văn Kế quyết định đổi tên thành Nguyễn Duy Thành và sinh sống tại huyện Easuk, tỉnh Đắk Lắk.

Để che mắt người dân, Kế lấy vợ và sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Vốn sinh ra tại một vùng quê miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An, nên Kế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Hình dáng khắc khổ nên Kế được người dân địa phương thương yêu, vì vậy đối tượng nhanh chóng tạo cho mình một vỏ bọc mới.

Quãng thời gian ở đây, Kế chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đối tượng khá hòa đồng, luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Cũng chính vì vậy, Kế được bầu làm công an viên để duy trì trật tự an ninh trên địa bàn trong một thời gian dài. Không ai nghĩ rằng Kế có một quá khứ vi phạm pháp luật và chưa bị trả giá.

Trong suốt 26 năm qua, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhiều lần, trinh sát tới gia đình vận động, xác minh các mối quan hệ của đối tượng, nhưng Kế không hề liên lạc về nhà, cũng chưa một lần quay về địa phương. Trước việc này, tung tích của đối tượng vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ cuối năm 2018, cơ quan chức năng đã xác định Kế lẩn trốn ở khu vực Tây Nguyên. Từ đó, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các tỉnh Tây Nguyên sàng lọc, tìm kiếm thông tin về đối tượng. Đầu tháng 8/2019, sau khi xác minh đối tượng lẩn trốn tại huyện Easuk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã xác lập chuyên án 967T để truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Kế.

Thiếu tá Biện Viết Chiến, tổ Truy nã, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong 26 năm trốn chạy, Nguyễn Văn Kế đã trở thành con người khác, sống có trách nhiệm và gương mẫu. Vì vậy, ngày 26/8, khi tổ truy nã phối hợp với các đơn vị địa phương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kế, thì gia đình và hàng xóm láng giềng vô cùng ngỡ ngàng. Mặc dù rất tiếc nhưng Kế phải trả giá cho những hành vi đã gây ra trong quá khứ”.

10 ngày “ăn không ngon, ngủ không đủ giấc”

Ngoài đối tượng Nguyễn Văn Kế, có 5 đối tượng truy nã khác cũng bị bắt giữ đợt này, gồm: Nguyễn Văn Hào (SN 1987, trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành); Thái Văn Toàn (SN 1991, trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành); Tạ Quang Cảnh (SN 1975, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên); Nguyễn Văn Giang (SN 1992, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) và Trần Thị Thắng (SN 1983, trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Thiếu tá Biện Viết Chiến cho biết: “Trong 10 ngày (từ ngày 20-30/8), tổ công tác đã phối hợp với đơn vị công an từ tỉnh, huyện cho đến địa phương bắt giữ thành công 6 đối tượng trốn truy nã. Do các đối tượng lẩn trốn rải rác từ Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam nên anh em phải di chuyển liên tục, hầu như không đêm nào ngủ đủ giấc. Trong chuyến tầm nã này, anh em đã vượt hơn 1.000km, gần như lục tung khắp 11 tỉnh thành để truy tìm tung tích của các đối tượng”.

Điều đáng nói, các đối tượng bị truy nã đều thời gian chưa đầy một năm, vì vậy vẫn còn lo sợ cơ quan công an truy đuổi nên ẩn mình rất kỹ. Phần lớn các đối tượng tránh xa các khu đông dân cư, thay họ đổi tên và tạo một vỏ bọc hoàn hảo để tránh bị phát hiện. Chính vì vậy, việc truy tìm vô cùng khó khăn. Để bắt giữ thành công 6 đối tượng, các trinh sát đã tốn rất nhiều công sức. Điển hình là đối tượng Nguyễn Văn Hào bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã vào tháng 5/2019 về tội Tàng trữ hàng cấm. Sau khi trốn về địa phương được một thời gian, hắn lại tiếp tục chạy vào các huyện ở tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Hào đến các công trường xây dựng để xin việc và lẩn trốn. Vì vậy, việc tìm được Hào vô cùng khó khăn.

Tổ công tác phải tiến hành rà soát trên một khu vực rộng. Điều may mắn là sau nhiều ngày nỗ lực, tổ công tác cũng xác định được nơi làm việc của Hào. Đối tượng bị bắt giữ khi vẫn đang làm việc ở công trường nên vô cùng ngỡ ngàng khi thấy các chiến sĩ Công an Nghệ An ập đến.

Đối tượng nữ duy nhất trong chuyến tầm nã này là Trần Thị Thắng, bị Công an TP.Vinh ra quyết định truy nã vào tháng 4/2019 về tội Trộm cắp tài sản. Thời điểm đầu năm 2019, với thủ đoạn xin làm giúp việc, Thắng đã lợi dụng sơ hở của gia chủ để lấy trộm túi xách, tiền bạc trong gia đình. Sau đó, Thắng nhanh chóng lẩn trốn vào phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. Tại đây, thị dùng số tiền trộm cắp được để tiêu xài cá nhân nhưng chỉ không ngờ chỉ 4 tháng sau đã bị sa lưới pháp luật. Tổ công tác cũng thị giữ thành công đối tượng Thái Văn Toàn khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đối tượng Toàn bị Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã vào tháng 7/2019 về tội Đánh bạc. Cùng bị truy nã về tội danh này, đối tượng Tạ Quang Cảnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Ia tơi, huyện Iahdrai, tỉnh Kon Tum.