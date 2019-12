Tình tiết bất ngờ khiến Chánh văn phòng tòa án ở Hòa Bình lộ lệnh truy nã

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 13:03 PM (GMT+7)

Ngày 30/11, Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Nguyễn Quang Huy (SN 1973) là kẻ đã trốn truy nã suốt 26 năm qua về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, theo Điều 303 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra năm 1993, Huy cùng đồng phạm đã phá hoại một công trình trong hệ thống Đập thủy điện Hòa Bình.

Sau đó, Huy đã bỏ trốn trong khi 4 đồng phạm bị xét xử, phạt tù.

Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Huy không ẩn dật chui lủi mà ngang nhiên công tác tại cơ quan nhà nước và được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong năm 2017. Thậm chí, Nguyễn Quang Huy còn được TAND tỉnh Hòa Bình cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán song chưa được bổ nhiệm.

Em gái Nguyễn Quang Huy công tác tại Hà Nội, trong quá trình công tác của chị này có việc cần xác minh lý lịch. Trong quá trình kiểm tra lý lịch em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát hiện ra lệnh truy nã của Huy cách đây 26 năm. Thông tin này đã lập tức được chuyển đến Công an tỉnh Hòa Bình để xác minh. Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong chính là đối tượng bị truy nã năm 1993 về tội “Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia”.

