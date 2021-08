Bí mật trong nhà của “ông trùm” đường dây lô đề, cho vay nặng lãi “khủng”

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 11:32 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khám xét và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội tại nhà của Bạch Văn Tiệp.

Súng và các tang vật thu giữ tại nhà Bạch Văn Tiệp.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Bạch Văn Tiệp (SN 1988, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) cùng 4 đồng phạm để điều tra về đường dây lô đề có lượng giao dịch mỗi ngày lên tới 300 triệu đồng do đối tượng này cầm đầu.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 29/7, tại nhà riêng của Bạch Văn Tiệp ở số nhà 142B phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi bắt quả tang Tiệp đang có hành vi mua bán số lô, số đề với số tiền là 5,6 triệu đồng.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ tại nhà Tiệp 200 triệu đồng tiền mặt, 37 hợp đồng vay tiền, một khẩu súng hơi, 175 viên đạn (dạng đạn súng hơi) và nhiều vật chứng liên quan.

Cơ quan điều tra làm việc với Tiệp.

Cùng ngày, sau khi biết Bạch Văn Tiệp bị bắt, 4 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chuyển, nhận bảng lô, đề với Tiệp đã ra đầu thú. Danh tính các đối tượng được xác định là Trịnh Văn Công (SN 1989), Lương Ngọc Cường (SN 1986), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967) và Giang Văn Huyện (SN 1987, cùng trú huyện Ân Thi).

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, Tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay khoảng 1,7 tỷ đồng. Từ tháng 2/2021 đến tháng 7/2021, Tiệp cùng đồng bọn đã Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch trung bình một ngày khoảng 200 đến 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-trong-nha-cua-ong-trum-duong-day-lo-de-cho-vay-nang-lai-khung-502021481...Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-trong-nha-cua-ong-trum-duong-day-lo-de-cho-vay-nang-lai-khung-5020214811312163.htm