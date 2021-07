Trùm cho vay nặng lãi “núp bóng” trong tiệm cầm đồ của anh trai đã khuất

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 15:28 PM (GMT+7)

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Nghệ An cho hay đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Hải (1970, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi: “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Sỹ Hải đã cho các nạn nhân vay với tổng số tiền khoảng 31 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng Hải là lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai (đã qua đời) để tiến hành nhiều giao dịch cho vay lãi nặng.

Cơ quan Công an khám xét cơ sở kinh doanh tài chính do Nguyễn Sỹ Hải làm chủ

Tháng 5-2021, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an Nghệ An đã phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Hải (trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) có nhiều nghi vấn liên quan đến tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Được biết, Nguyễn Sỹ Hải là đối tượng từng có 5 tiền án về các hành vi phạm tội khác nhau. Cụ thể: Năm 1990, Hải bị Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội: “Trộm cắp tài sản của công dân”; năm 1993, Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội: “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản của công dân”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; năm 1994, TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản của công dân”, “Cố ý gây thương tích”, “Trốn khỏi nơi giam”.

Tiếp tục đi sâu xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, lực lượng chức năng đã có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm pháp của Nguyễn Sỹ Hải. Phòng CSHS Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS xác định, Nguyễn Sỹ Hải là đối tượng không có việc làm ổn định. Hải có nhiều mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, thường xuyên có biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Từ đầu năm 2011 đến nay, Nguyễn Sỹ Hải đã lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai mình là Nguyễn Sỹ Tr. (đã chết) để tiến hành nhiều giao dịch cho vay lãi nặng. Đối tượng “khách hàng” mà Hải cho vay là những người đang có nhu cầu vay tiền nhanh, cần tiền gấp… với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong trường hợp người vay tiền không trả kịp thời tiền lãi thì Hải gọi điện thoại đe dọa, uy hiếp.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hải và một số tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi bị cơ quan Công an thu giữ

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nắm chắc các thông tin, tài liệu, chứng cứ và quyết định phá án. Vào khoảng 7 giờ ngày 27-7, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Hải tại số 63- Nguyễn Gia Thiều (TP Vinh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ của đối tượng 10 quyển sổ ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng; 1 khẩu súng dạng súng côn trong súng đã lắp sẵn 5 viên đạn, 25 viên đạn thu giữ trong nhà; 1 thanh kiếm; 5 dao nhọn; 1 ô-tô hiệu Mazda CX5 mang BKS 37A-22171; 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 150 triệu đồng và 2.400 USD, 6 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3 tỷ đồng; 150 giấy vay tiền, 20 CMND, 2 điện thoại di động... cùng nhiều tài liệu và hiện vật khác có liên quan. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://cadn.com.vn/news/61_247179_trum-cho-vay-nang-lai-nup-bong-trong-tiem-cam-do-c.aspxNguồn: http://cadn.com.vn/news/61_247179_trum-cho-vay-nang-lai-nup-bong-trong-tiem-cam-do-c.aspx