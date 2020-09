Bắt quả tang nữ nhân viên quán cà phê khỏa thân kích dục cho khách

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 16:00 PM (GMT+7)

Ập vào kiểm tra quán cà phê, công an phát hiện và bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo kích dục cho khách nam.

Ngày 12/9, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý quán cà phê Ngọc Châu cho nhân viên kích dục cho khách, bị lực lượng kiểm tra phát hiện trước đó.

Theo đó, khoảng 18h25 ngày 11/9, trinh sát Công an huyện Long Thành đã kiểm tra quán cà phê Ngọc Châu ở ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do ông Đỗ Văn Út (hay gọi là Út Chùa, SN 1965, ngụ huyện Long Thành) làm chủ.

Kiểm tra quán cà phê Ngọc Châu, công an phát hiện và bắt quả tang nữ nhân viên khoả thân kích dục cho khách nam. Ảnh: CA

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 1 nữ tiếp viên không mặc quần áo kích dục cho khách nam. Công an đã lập biên bản đưa những người có liên quan về trụ sở.

Qua làm việc, Út thừa nhận mở quán cà phê tuyển các cô gái vào làm việc. Để quán đông khách, Út yêu cầu nhân viên kích dục cho khách nam.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

