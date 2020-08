Nữ nhân viên khỏa thân kích dục cho khách trong cơ sở massage

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nhân viên khoả thân kích dục cho khách trong cơ sở massage Mi Mi Ngọc

Ngày 22/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang lập hồ sơ xử lý với cơ sở massage Mi Mi Ngọc cho nhân viên khỏa thân kích dục cho khách ở khu vực.

Nơi công an kiểm tra, phát hiện ra vi phạm.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 21/8, trinh sát Công an huyện Long Thành cùng công an địa phương kiểm tra bất ngờ với doanh nghiệp tư nhân Mi Mi Ngọc chi nhánh 4, tổ 10, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành do Nguyễn Văn Chức (SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại 2 phòng có nhân viên khỏa thân đang kích dục cho khách. Công an đã lập biên bản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

