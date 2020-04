Cơ sở massage kích dục đón 20 khách mỗi ngày bất chấp dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Kiểm tra cơ sở massage Relax One, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 2 phòng ở lầu 1 có 2 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam…

Vào lúc 14h 20, ngày 2/4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra cơ sở massage Relax One số 93-94, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa do Đỗ Viết Dương (SN 1994, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở massage Relax One vẫn đang hoạt động bình thường. Qua kiểm tra, Tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt quả tang 2 phòng ở lầu 1 có 2 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam.

Quá trình khai thác, Đỗ Viết Dương khai nhận tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage kích dục giá 200.000 đồng và 400.000 đồng, nhân viên “phục vụ” khách sẽ được bo số tiền tương ứng với gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền bo đó.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở massage Relax One, ngoài 2 nhân viên đang “phục vụ” khách còn có 10 nhân viên khác (gồm 1 quản lý, 4 nhân viên nữ, 5 nhân viên nam), trong đó có 6 nhân viên nữ ăn, ở và sinh hoạt tập thể ngay tại lầu 2 và lầu 4 của tòa nhà do Đỗ Viết Dương thuê làm cơ sở hoạt động kinh doanh massage.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy ghi hình, 2 quyển sổ ghi chép hằng ngày của cơ sở massage Relax One.

Theo ghi nhận qua sổ ghi chép hằng ngày của cơ sở, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách đến đây để kích dục. Việc ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật của Nhà nước, cơ sở trên rất có thể có nguy cơ biến thành "ổ dịch" nguy hiểm cho TP Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung nếu lực lượng chức năng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Nhân viên y tế phường Long Bình Tân đo thân nhiệt cho các nhân viên cơ sở massage Relax One.

