Bắt 'hotgirl' bị truy nã vì môi giới mại dâm

Sau thời gian xác minh, Công an TP Bắc Giang phát hiện đối tượng Ngô Thị Linh (SN 1992, trú tại TP Bắc Giang) đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Đây là đối tượng phạm tội "Môi giới mại dâm" và bị Công an Bắc Giang truy nã.

Đối tượng Linh (ảnh tư liệu).

Khoảng 8 giờ 00' ngày 29/8/2024, tại địa bàn phường Võ Cường (TP Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an TP Bắc Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ngô Thị Linh theo Quyết định truy nã số 07/QĐTN-CQTHAHS ngày 5/5/2022 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, dù bị kết án về hành vi "Môi giới mại dâm" nhưng Linh đã tìm cách trốn thi hành án.

