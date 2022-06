Bất ngờ về lai lịch của một thanh niên bán dưa hấu

Thứ Hai, ngày 06/06/2022 20:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lúc lên xe khách để dời địa điểm lẩn trốn, nam thanh niên bán dưa hấu lộ diện là đối tượng bị truy nã nguy hiểm.

Chiều 6-6, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện Phù Cát vừa bắt Trần Công Trứ (19 tuổi; ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm bị bắt, Trứ đang ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế và chuẩn bị theo xe khách tiếp tục vào tỉnh Gia Lai để lẩn trốn.

Đối tượng Trần Công Trứ vừa bị bắt tại TP Huế

Theo hồ sơ, Trần Công Trứ là đối tượng chính trong đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy gồm 5 người tham gia, bị Công an huyện Phù Cát triệt xóa vào cuối tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, do Trứ bỏ trốn ngay nên cơ quan công an đã gặp không ít khó khăn trong việc củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng.

Vì vậy, Công an huyện Phù Cát đã ra lệnh truy nã, đồng thời lập kế hoạch truy bắt Trứ. Sau khi nắm tình hình, biết đối tượng đang lẩn trốn ở TP Huế, Công an huyện Phù Cát cử tổ công tác đi xác minh, truy bắt.

Thời điểm này, Trứ đang bán dưa hấu tại khu vực Hương Vang, TP Huế và có quan hệ khá tốt với người dân xung quanh, được nhiều người đánh giá là chàng trai "dễ thương".

Khi các trinh sát đang nắm sinh hoạt của đối tượng để lên phương án truy bắt thì nhận tin của quần chúng báo Trứ đang chuẩn bị hành lý ra bến xe đi Gia Lai. Lập tức, tổ công tác tập trung tại bến xe phía Nam TP Huế.

Khi phát hiện Trứ đang ngồi trên xe khách, tổ công tác liền áp sát đối tượng. Biết mình bị truy đuổi, Trứ xô ngã 1 hành khách rồi mở cửa sổ xe bỏ trốn. Tuy nhiên, vừa nhảy xuống xe, Trứ đã bị tổ công tác bắt giữ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-ngo-ve-lai-lich-cua-mot-thanh-nien-ban-dua-hau-2022060615400754...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-ngo-ve-lai-lich-cua-mot-thanh-nien-ban-dua-hau-20220606154007541.htm