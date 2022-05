Bị truy nã tội giết người ở Thanh Hóa, trốn ra Hà Nội dùng dao đâm tài xế taxi

Trong quá trình trốn truy nã, Đặng Phạm Sáu (Thanh Hoá) đã đặt xe taxi và khi bị nghi ngờ, bị cáo này định dùng dao giết tài xế taxi để đào tẩu.

Ngày 23-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Đặng Phạm Sáu tại toà

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23-4-2021, tại tổ dân phố Quang Trung (thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân trong vụ án này là một chủ hiệu cầm đồ.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Phạm Sáu về tội "Giết người". Sau khi bị khởi tố bị can, Sáu bỏ trốn khỏi Thanh Hóa nên Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Phạm Sáu.

Trong quá trình trốn truy nã tại Hà Nội, chiều 16-5-2021, Sáu mang theo con dao bầu, đứng tại khu vực đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) để gọi taxi về Thanh Hóa. Tại đây, Sáu gọi được xe ôtô của anh Ng.T.M (trú tại Long Biên, Hà Nội). Sau khi lên xe, Sáu ngồi bên ghế lái phụ. Trên đường đi, đối tượng nói với anh M. là mình không mang theo tiền trong người, khi nào đến nơi lấy được tiền sẽ trả luôn.

Nghe nói vậy, anh M. nghi ngờ Sáu sẽ không trả tiền cho mình nên muốn từ chối chở đi tiếp. Do đó, khi đến khu đô thị Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội), anh M. nói mình quên không đem theo giấy tờ, do vậy không thể chở Sáu đi đến Thanh Hóa được. Đồng thời anh M. gọi điện thoại cho vợ hỏi về giấy tờ xe và nói vị trí mình đang dừng.

Nghe anh M. nói với vợ về vị trí đang dừng xe, Sáu nghĩ anh M. đang ám hiệu cho vợ báo công an đến bắt mình, nên nảy sinh ý định giết lái xe taxi để không bị bắt. Lúc này, Sáu ngồi bên ghế lái phụ, lấy dao trong ba lô đâm 2 nhát về phía anh M..

Bị đâm, anh M. dùng tay trái tóm tay cầm dao của Sáu, để lưỡi dao không cắm sâu hơn vào cơ thể mình, đồng thời dùng miệng cắn mạnh vào ngón tay của Sáu. Do bị cắn đau, Sáu buông dao. Ngay lập tức, anh M. nhặt dao lên chống trả. Trong quá trình giằng co trong xe taxi, anh M. trườn người sang phía Sáu đè lên người Sáu.

Khi kéo được Sáu xuống nền đường, anh M. vừa vật lộn khống chế vừa hô "cướp". Nghe tiếng hô của anh M., anh Nguyễn Văn Trung (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã lao tới hỗ trợ, khống chế bắt giữ bị cáo. Cùng thời điểm, những người đi đường cũng hỗ trợ lái xe taxi và thông báo cho Công an địa phương... Anh M. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị thương tích nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 11% sức khỏe.

Trước bản án này, cuối tháng 11-2021, Đặng Phạm Sáu cũng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người", trong vụ án sát hại chủ tiệm cầm đồ nêu trên.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 20 phút chiều 16-5, khi người dân lưu thông trên đường Cienco5, khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) đoạn gần cây xăng cũ thuộc quận Hà Đông, bất ngờ nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của một tài xế taxi. Ngay sau đó, tài xế taxi cùng người dân, lực lượng chức năng đã bắt được tên cướp. Tên cướp sau đó được xác định Đặng Phạm Sáu đang bị công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội Giết người trong một vụ án khác.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 30 giây, với nội dung 2 người người dính máu đang giằng co, vật lộn với nhau trên đường. Một người áo trắng được cho là tài xế vật lộn với tên cướp liên tục kêu: "Giúp em với" nhưng chỉ một người đến giúp, còn lại đứng quay clip và không ai giúp.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người mặc quần màu xanh giống với cảnh phục nhưng đứng gọi điện, không tham gia can ngăn vụ việc. Chứng kiến việc nêu trên, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp bắt tên cướp.

Chiều 17-5, Công an TP Hà Nội đã xác định người đàn ông mặc cảnh phục là đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai). Công an TP Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đại úy Nguyễn Văn Lâm, đồng thời điều chuyển cán bộ nêu trên về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ nghi phạm cướp taxi vào chiều ngày 15-5.

