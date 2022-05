Nhân thân ‘đen’ của nhóm giang hồ bị truy nã nguy hiểm tội giết người, buôn ma túy

Vừa buôn bán ma túy, nhóm 3 đối tượng bị CQĐT Bộ Công an truy nã nguy hiểm còn gây ra vụ giết người manh động tại tỉnh Yên Bái.

Như ANTĐ thông tin, sau thời gian kiên tra xác lập chuyên án, ngày 3-5 vừa qua, Cục CSHS Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp cùng phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”, khi chúng đang lẩn trốn ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phi vụ đòi nợ bất thành

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, cùng trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); và Phạm Văn Đồng (SN 1988, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bộ ba Mẫn, Trọng, Đồng

Quá trình bắt giữ các đối tượng, cơ quan Công an đã vô hiệu hóa và thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 48 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng); thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 21 viên đạn và 1 túi ma túy “đá”.

Theo điều tra, cuối tháng 11-2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cửa khẩu một tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó Hoàng Ngọc Mẫn là “mắt xích” quan trọng, giúp sức đắc lực cho nhóm đối tượng cầm đầu.

Thời điểm phá án, đối tượng Mẫn tình cờ thoát, do vào bệnh viện thăm người thân. Tuy nhiên căn cứ tài liệu thu thập, ngày 1-12-2021, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với tên này.

Trong thời gian lẩn trốn, Mẫn chỉ đạo hai đàn em là Trọng và Đồng đến tỉnh Yên Bái thu hồi số tiền cho vay nặng lãi và tiền bán ma túy mà 3 tên thực hiện trước đó. Ý định của Mẫn sẽ cùng đồng bọn vượt biên. Tuy nhiên, đám “con nợ” ở Yên Bái không trả tiền.

Cay cú, ngày 14-4-2022, Mẫn mang súng, đưa cho Trọng, Đồng rồi cùng một đàn em mang thêm 1 khẩu súng di chuyển đi Yên Bái. Tại đây, nhóm Mẫn bị đám “con nợ”. Hai bên hỗn chiến, và phía Mẫn nổ súng bắn chết một đối tượng. Gây án xong, một đàn em của Mẫn ra đầu thú. Riêng bộ ba Mẫn, Trọng, Đồng sử dụng xe bán tải di chuyển vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn.

Rút súng định bắn trả lực lượng Công an

Nhận thông báo đề nghị phối hợp truy bắt tội phạm nguy hiểm từ Cục CSHS và Công an tỉnh Yên Bái, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã giao phòng CSHS lập tổ công tác cùng với Công an các huyện, thị tiến hành rà soát trên diện rộng.

Số đạn, vũ khí quân dụng bị cơ quan Công an thu giữ

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện tại một căn nhà trên đường N3, khu phố 3, phường Thống Nhất có một số người lạ mặt tá túc. Sáng 3-5, sau khi xác định 3 đối tượng xuất hiện trong căn nhà trên chính là Mẫn, Trọng, Đồng, các trinh sát đã triển khai kế hoạch vây bắt.

Tuy nhiên, đúng thời điểm này, đối tượng Mẫn đang đi rửa xe, chỉ còn Trọng và Đồng. Ban chuyên án quyết định chia thành 2 mũi, đồng loạt bao vây hiệu rửa xe và ngôi nhà ở khu phố 3. Đúng như nhận định của ban chuyên án về tên tội phạm nguy hiểm, vừa phát hiện các trinh sát, Mẫn lập tức rút súng định chống trả, nhưng lập tức bị khống chế. Còn tại căn nhà trên đường N3, mũi trinh sát bất ngờ ập vào nên Trọng và Đồng không kịp trở tay.

Theo lời khai của các đối tượng, trên đường đi, cứ qua địa phận mỗi tỉnh, bọn chúng lại thay biển số xe nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện, theo dõi. Ý định của cả bọn là sẽ tá túc vài ngày ở TP. Biên Hòa, tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia.

Về nguồn gốc số súng, đạn, Mẫn khai mua ở khu vực biên giới phía Bắc, và đây chính là vũ khí chúng sử dụng bắn chết người ở tỉnh Yên Bái.

Theo hồ sơ, Mẫn từng bị Công an tỉnh Thái Nguyên nhiều lần xử phạt hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy; từng phải lĩnh án 7 năm tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, qua sự giới thiệu, Mẫn tìm cách móc nối với “đầu nậu” ma túy ở khu vực biên giới Tây Bắc, và dần trở thành “mắt xích” quan trọng. Có vị trí nhất định trong đường dây, Mẫn tuyển Trọng, Đồng cùng nhiều đối tượng hình sự tham gia, chuyên cất giấu ma túy và gom tiền.

Khi tiền từ ma túy có nhiều, Mẫn mở thêm “ngành nghề”, móc nối với đám bạn bè, bạn tù là dân “anh chị” ở các tỉnh thực hiện cho vay nặng lãi…

