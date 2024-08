Bắt gã chồng dùng súng bắn vợ rồi bỏ trốn

Quá trình truy bắt Đinh Xuân Sáng, đối tượng nổ súng khiến cô gái 22 tuổi tử vong tại Long Biên, TP Hà Nội, là hành trình kỳ công của Công an TP Hà Nội nói chung, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nói riêng. Trong quá trình truy bắt đối tượng giết người, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn lật tẩy và triệt phá đường dây đưa người phạm tội bỏ trốn, che giấu tội phạm.