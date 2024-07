Tình tiết mới trong hành trình truy bắt kẻ dùng súng sát hại cô gái trẻ ở Hà Nội

Gian nan hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Trưa 11/7, tranh thủ khoảng thời gian sau khi đưa đối tượng Đinh Xuân Sáng đi thực nghiệm hiện trường, thuật lại hành trình truy bắt các đối tượng, chỉ huy Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, rạng sáng 3/7, tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã xảy ra vụ nổ súng khiến một cô gái tử vong.

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội đã làm rõ 3 đối tượng liên quan là: Vũ Thành Quang (SN 1994, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); trong đó, Sáng là người nổ súng bắn đạn bi sắt làm nạn nhân tử vong. Đến ngày 5/7, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Thành Quang và vận động Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng CSHS đầu thú. Riêng Đinh Xuân Sáng bị Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã.

Đối tượng Đinh Xuân Sáng.

Nhận định Sáng đóng vai trò chính của vụ án, phải nhanh chóng bắt giữ, Phòng CSHS đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về đối tượng. Qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, Phòng CSHS xác định, chiều 3/7, đối tượng Sáng liên hệ với Phạm Trọng Lưu (SN 1971, trú tại Yên Phú, Ý Yên, Nam Định) nhờ đi xe ô tô ra đón tại khu vực đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình.

Theo hẹn, Lưu lái xe ô tô đến đón Sáng tại gầm cầu Mai Sơn. Tại đây, Sáng nói với Lưu bản thân vừa giết người và muốn nhờ Lưu chở vào Phan Thiết, từ đó tìm đường sang Campuchia để lẩn trốn. Lưu bàn với Sáng chở đối tượng về TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, từ đó sẽ có người đưa sang Campuchia. Chiều 4/7, cả hai lái xe ô tô đến TP Nha Trang gặp Hoàng Văn Hiệp (SN 1983, trú tại phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) giúp Sáng trốn sang Campuchia.

Từng có thời gian ở Campuchia nên Hiệp đã gọi cho một đối tượng quen biết nhờ đưa Sáng trốn sang Campuchia. Nhận sự nhờ vả của Hiệp, đối tượng liên hệ và hướng dẫn cho Sáng cứ tìm đường đến khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An sẽ có người liên hệ giúp Sáng sang Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Cục CSHS, phối hợp hiệp đồng tác chiến của Công an các tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Long An, Hà Nam, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, các tổ công tác đã nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt lưu ý các trinh sát, tổ công tác phải chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, người dân bởi đối tượng Sáng lúc nào cũng găm súng trong người, rất manh động. Sáng cũng là đối tượng từng vào tù ra tội nên rất tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng làm tất cả để bỏ trốn thành công, thậm chí giết người nếu bị ngăn cản, truy bắt.

Bịt kín mọi ngả đường

Trong suốt nhiều ngày, từng tổ công tác đã phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lần tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất để xác định hướng di chuyển, bỏ trốn của các đối tượng. Hai đối tượng Hiệp và Lưu đã che giấu tung tích, hỗ trợ Sáng bỏ trốn. Quá trình chở Sáng từ Hà Nam về Nha Trang, các đối tượng gần như không dừng nghỉ, chúng ăn ngủ luôn trên xe, không gặp gỡ bất cứ ai dọc đường nhằm tránh để lại tung tích. Ngay cả đối tượng Hiệp, khi liên hệ và dẫn đường cho Sáng ở Long An cũng không chạm mặt ai trực tiếp nhằm giữ kín tung tích.

Khi Ban chuyên án vào đến Long An, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Đức Huệ phối hợp cùng Đồn Biên phòng triển khai truy bắt đối tượng trên tuyến. Phương án liên tục thay đổi theo thời gian để thích ứng với tình hình hiện tại và thông tin trinh sát báo về hành trình di chuyển của đối tượng.

Chạy đua với thời gian, bịt kín tất cả những tuyến đường có thể là nơi đối tượng đi qua để bỏ trốn, đến ngày 10/7, lực lượng Công an đã bắt giữ được Sáng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng không kịp phản kháng, dù chỉ cách vài bước chân là đã vượt qua được biên giới để sang Campuchia.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]