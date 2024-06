Dùng súng bắn người từ việc nữ nhân viên quán karaoke vay tiền

Ngày 17-6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hải (SN 1994, ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo này là một trong số những đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, khiến một người chết và một người trọng thương.

Tại phiên tòa, Nguyễn Tiến Hải thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Theo lời bị cáo, anh ta không có quan hệ quen biết với các bị hại, thấy nhóm bạn của mình xông ra đánh nhau nên “đi theo”. “Nếu bị cáo biết sự việc sẽ xảy ra như vậy, bị cáo sẽ không tham gia đánh nhau”, bị cáo Hải nói.

Nguyễn Tiến Hải bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

“Tại sao không quen biết lại tham gia đánh nhau”, nữ chủ tọa hỏi. Bị cáo Hải im lặng, sau đó thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Và theo lời bị cáo Hải, sau khi xảy ra sự việc, bị cáo đã bỏ trốn khắp nơi rồi mới ra đầu thú. “Bị cáo ra đầu thú vì không muốn đi trốn nữa”.

Có mặt tại tòa, bố bị hại C cho biết, gia đình không nhận được một lời hỏi thăm từ gia đình bị cáo. Do đó, ông này đề nghị tòa xử phạt bị cáo tù chung thân.

Phát biểu quan điểm luận tội đối với bị cáo, đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ.

Mặc dù hành vi phạm tội của bị cáo là bộc phát nhưng có tính chất côn đồ, lần phạm tội này là tái phạm với vai trò đồng phạm. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 14 - 16 năm tù về tội “Giết người”.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hải mong HĐXX xem xét cho mình, đồng thời bị cáo khẳng định chỉ tham gia đánh nhau và không có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” và đã quyết định tuyên phạt mức án nêu trên.

Trước đó, theo cáo trạng truy tố, bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hoàng S (SN 1995, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) cho một cô gái là nhân viên tự do làm việc cho một số quán karaoke trên địa bàn huyện Thanh Trì vay 10 triệu đồng. Sau đó, cô gái này đã trả cho anh S 6 triệu đồng và còn nợ 4 triệu.

Khuya 25-7-2019, anh S nhờ anh Nguyễn Đình C (SN 2000, cũng trú tại Thường Tín, Hà Nội) chở mình đến phòng trọ của cô gái để đòi tiền. Tại đây, anh S được biết người nợ tiền là nhân viên của Nguyễn Hữu Quyết nên xin số, gọi cho Quyết. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Quyết hẹn anh S ra ngã ba Ngọc Hồi (Thanh Trì) để nói chuyện.

Cho rằng anh S sẽ đưa người đến đánh mình, Quyết rủ nhiều người, trong đó có Phạm Minh Tuấn (SN 1991, quê Nam Định) đến quán karaoke bàn bạc, chuẩn bị hung khí đi đánh nhóm của S. Được Quyết rủ, một người đã mang theo kiếm và súng tự chế đến. Sau đó, Quyết, Tuấn cùng một người khác mang theo súng tự chế, chở nhau đến điểm hẹn.

Đến nơi, nhóm của Quyết nhìn thấy Trần Quang Đạt đang ngồi ăn cùng Nguyễn Tiến Hải và một số người khác tại quán ăn gần đó. Do quen biết với Đạt, nhóm của Quyết đến ngồi cùng. Tại đây, Quyết nói chuyện với nhóm của Đạt về việc cãi nhau với anh S và đang đi tìm nhóm S để giải quyết mâu thuẫn.

Một lúc sau, nhóm của Quyết thấy anh C chở anh S đi đến nên chạy ra chửi bới. Bị chửi, anh C điều khiển xe máy chở anh S đi thẳng rồi vòng lại. Cùng lúc này, Quyết điều khiển xe máy chở Đạt đi ngược đường để chặn đánh họ. Thấy vậy, những người còn lại chia nhau ra một số vị trí, trong đó, Hải chạy ra đứng ở mép đường, mục đích để chặn đánh anh C và anh S.

Khi thấy anh C đi vòng lại, Tuấn lấy súng tự chế giơ lên chờ sẵn, sau đó nổ súng bắn làm anh C và anh S trúng đạn, ngã xuống đường. Anh C vùng dậy bỏ chạy thì bị Tuấn cầm súng tự chế đuổi theo. Anh C chạy được khoảng 50m thì ngã gục xuống đường nên Tuấn không đuổi theo nữa.

Cùng lúc này, anh S bị Quyết dùng tay, chân đánh đấm nhiều cái vào người. Anh S vùng dậy bỏ chạy thì bị Tuấn lao đến dùng súng tự chế đánh vào đầu, mặt. Khi anh S chạy về hướng đi nội thành Hà Nội, Hải đuổi theo, dùng đầu gối thúc vào mặt, đầu… Chỉ đến khi anh S chạy được vào quán ăn đêm thì nhóm của Quyết mới dừng tay.

Sau đó, nhóm của Quyết bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 17-12-2023, Nguyễn Tiến Hải đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả vụ án khiến anh C bị tử vong, còn anh S cũng bị tổn hại 42% sức khỏe. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Hữu Quyết và các đối tượng liên quan đã bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh.

