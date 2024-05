Khởi tố đối tượng dùng súng chống trả lực lượng Công an

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Văn Vũ (SN 1989, trú tại xã Đồng Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 BLHS. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Khởi tố Lý Văn Vũ về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 1-2024, Lý Văn Vũ đã đặt mua 1 khẩu súng côn ổ xoay và 8 viên đạn trên mạng xã hội. Sau khi mua súng về, Vũ đã dùng khẩu súng trên tự bắn thử 2 viên đạn tại khu vực xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Số đạn còn lại và khẩu súng, Vũ cất giấu trong gian bếp nhà bà H.T.T (SN 1976, ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập).

Ngày 15-1, khi bị lực lượng Công an truy bắt về hành vi trốn thi hành án theo Quyết định Thi hành án phạt tù của TAND huyện Phú Lương, Vũ đã sử dụng khẩu súng trên bắn một phát để cản trở lực lượng Công an, rồi trốn vào vùng đồi núi.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an huyện Yên Lập, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp chốt chặn, bao vây, phong tỏa khu vực để phối hợp truy bắt đối tượng. Đến 18h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được Vũ, thu giữ khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Văn Vũ về tội “Đe dọa giết người” quy định tại Điều 133 BLHS, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, căn cứ vào kết luận giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lý Văn Vũ về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

