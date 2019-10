Nóng: Phát hiện một phụ nữ bị sát hại, vứt xác ở nghĩa trang

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 10:48 AM (GMT+7)

Một số người dân trên đường đi làm đồng, khi đi qua khu vực nghĩa trang đã bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 7/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo ông Tuấn, khoảng 6h sáng cùng ngày, một số người dân trên đường đi làm đồng, khi qua khu vực nghĩa trang thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu đã bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ nên đã báo tin đến UBND và Công an thị trấn Khoái Châu.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân và điều tra, làm rõ vụ việc.

“Qua xác minh danh tính, nạn nhân là N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu). Cô K. được cơ quan công an xác định là bị sát hại, sau đó thi thể bị bỏ lại tại nghĩa trang thôn Thông Quan. Cô K. có 2 người con và đã ly hôn với chồng khoảng vài năm nay, hiện cô này đang có tình cảm với một người đàn ông khác”, ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi phát hiện thi thể cô K, lực lượng công an cũng thu được thông tin một người đàn ông được xác định là có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, tuy nhiên đã được cứu sống. Người này bước đầu được coi là nghi phạm gây ra vụ việc.

“Nguyên nhân vụ việc ban đầu được phía công an nhận định là do ghen tuông, cô K. đã bị nhân tình sát hại. Hiện Công an thị trấn Khoái Châu đang phối hợp với Công an huyện Khoái Châu và Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm rõ”, ông Tuấn cho hay.