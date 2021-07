Bác xe ôm giúp nhầm tử tù trốn trại: "Thấy tivi phát tin, nó quay vào góc nhà..."

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 11:52 AM (GMT+7)

Trong quá trình lần theo dấu vết, truy bắt tử tù "dính" Covid-19 trốn khỏi Trạm giam Chí Hòa, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã thể hiện độ nhạy bén, khéo léo trong từng khâu, nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân xung quanh (Báo Công an TPHCM đã thông tin). Ngày 18-7, Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc này.

Xử lý kẻ trốn trại về 2 hành vi

Giữa năm 2015, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ Bình Thuận, tạm trú Q.Tân Bình, TPHCM) án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Hơn 3 tháng sau, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm. Trong quá trình chờ thi hành án, đối tượng bỏ trốn vào ngày 13-7 vừa qua.

Sở dụng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 16-7, các trinh sát Phòng CSHS Công an TPHCM bắt được An khi gã đang lẩn trốn ở P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức). Sau đó, bị án được di lý về trại giam.

Thượng tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng CSHS Công an TPHCM) cho biết, đến nay đã làm rõ lời khai và xác định An không có đồng phạm giúp sức trong quá trình bỏ trốn. Ngoài việc làm rõ, xử lý y về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, cơ quan điều tra còn xem xét, xử lý về hành vi làm lây lan dịch bệnh (nếu xác định có hậu quả nghiêm trọng).

Hình ảnh An đi bộ trê đường được camera ghi nhận

Đến nay, Công an TPHCM đã làm rõ về quá trình bỏ trốn của tử tù này. Theo đó, An lang thang qua nhiều quận, như: quận 10, Tân Phú, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức... Hơn 2 ngày vạ vật, ăn bờ ở bụi, gã vẫn có tiền xài và có 1 ĐTDĐ cũ để sử dụng.

Sau khi bị bắt, đối tượng khai dọc đường có gặp và xin người dân, được cho tiền lẫn điện thoại. Hễ thấy chốt kiểm dịch của cơ quan chức năng, An lập tức né tránh, di chuyển sang đường khác. Khi thấm mệt và lo sợ, An ẩn náu ở cạnh một người ăn xin trên đường Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức). Sau đó, y còn nhờ một tài xế xe ôm giao hàng chở đi nhiều khu vực để tìm thuê nhà trọ, rồi tá túc tại nhà ông này trước khi bị bắt.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, nhiều trinh sát tinh nhuệ lần theo dấu vết tử tù trong các con hẻm, khu phố, tuyến đường, thậm chí vào cả khu cách ly, nơi đang phong tỏa hay bệnh viện, bệnh viện dã chiến..., phòng đối tượng lợi dụng vào đây để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Do đối tượng từng mang 2 tội danh giết người, cướp tài sản, lại mắc Covid-19, có thể tiếp tục gây án hoặc làm lây lan dịch bệnh trên đường tẩu thoát nên toàn bộ đơn vị được huy động triệt để tham gia truy bắt. Sau khi đơn vị ra thông báo kèm hình ảnh đối tượng, có hơn 100 cuộc gọi kèm hình ảnh được quần chúng cung cấp cho cơ quan công an.

Công an phối hợp với người dân kiểm tra, đối chiếu, xác định hướng di chuyển của đối tượng. Nhiều chốt, trạm kiểm soát trên địa bàn TPHCM cũng kiểm tra kỹ lưỡng những người đi qua. Ngoài ra, Phòng CSHS còn nhận được sự hỗ trợ từ Cục CSHS Bộ Công an, Công an TP.Thủ Đức, công an các quận, huyện...

Ai đã giáp mặt tử tù "dính" covid-19?

Anh T. (SN 1983, ngụ Q10) là người đã tiếp xúc, nói chuyện với tử tù trên. Khoảng 9 giờ 20 ngày 13-7, anh T. đang ngồi trước cửa nhà trên đường Hòa Hưng (Q10) thì có nam thanh niên đi bộ, mang theo bịch áo quấn dài như hung khí bước tới hỏi thăm đường tới chung cư Nguyễn Thiện Thuật và nói chuyện một lúc.

Tối 15-7, sau khi báo chí đăng thông tin, hình ảnh của tử tù bỏ trốn, anh Tín liền báo cho Công an phường và đi xét nghiệm Covid-19 tại phường. Phường báo kết quả âm tính, nhưng yêu cầu anh T. tự cách ly y tế tại nhà.

Trinh sát khống chế, bắt đối tượng

Ông Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1965; tài xế xe ôm và giao hàng) không ngờ đã vô tình giúp đỡ tên tử tù nguy hiểm. Ông chia sẻ: "Tôi không sợ nó, nhưng tôi sợ liên lụy và sợ cả ba cha con nhiễm Covid-19".

Ông kể tối 15-7, ông nhận cuốc xe giao bánh tại khu vực TP.Thủ Đức. Lúc đó trời mưa, ông thấy gã thanh niên cởi trần, ngồi vất vưởng ven đường. Động lòng trắc ẩn, ông quay xe lại, móc túi cho gã 10 ngàn đồng, nhưng An không nhận. Lúc này, có một cô gái phát cơm cho An nên ông đưa 10 ngàn đồng, nhờ cô để trước chỗ gã ngồi.

Bất ngờ, gã lao ra trước đầu xe ông Tuyên, nói: "Chú chở con về nhà giùm với!". An cho hay đã đứng đó rất lâu, ngoắc xe, nhưng không ai chở và muốn ông Tuyên chở về đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Bình). Gã năn nỉ mãi, ông Tuyên đành chở theo và cùng đi giao hàng. Trên đường đi, An nói về đường Lũy Bán Bích quá xa, nhờ ông Tuyên chở đi kiếm nhà trọ.

Ông Tuyên gợi ý đến Bến xe Miền Đông chắc có chỗ cho thuê. Tuy nhiên, khách nói để quên giấy CMND và điện thoại ở nhà chị gái tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), chỉ dùng chiếc điện thoại vài trăm ngàn đồng mới mua. Gã hỏi ông Tuyên nhà có chỗ trống không, cho mình tá túc một đêm. Thấy hoàn cảnh khách lỡ đường, ông Tuyên chở luôn về nhà mình.

Gia chủ mở tivi xem tin tức thì đúng lúc đang phát thông báo truy nã tử tù nhiễm Covid-19 vừa vượt ngục. Ông Tuyên đối chiếu nhân dạng của khách, nhưng thấy không giống lắm. "Tôi nghĩ lúc đó, nó giả vờ nhìn quay vào góc nhà, nhưng liếc nhìn tôi. Thấy ánh mắt của tôi, nó nghi ngại, cảm thấy bất ổn nên từ biệt" - ông Tuyên nhớ lại.

Một lúc sau, An giả vờ nói có bạn từ Bến xe Miền Đông đi ôtô 7 chỗ tới đón. Y đưa ông Tuyên 200 ngàn đồng vì đã chở đi và cho ở nhờ. Tuy nhiên, ông Tuyên chỉ lấy 100 ngàn đồng. Ông tiễn khách ra khỏi nhà một đoạn để xem có ôtô đến đón hay không, nhưng gã nhanh chân lẩn mất dạng.

Khi ông Tuyên chưa kịp trở vào nhà thì có 4 - 5 xe máy ập đến, có người hô hoán bảo ông nằm úp mặt xuống đất, đưa bộ đồ bảo hộ màu xanh, yêu cầu mặc vào. Một lúc sau, ông Tuyên mới biết đó là các trinh sát hình sự vừa bắt đối tượng tội phạm đi ra từ nhà mình. Ông Tuyên nghiêm túc chấp hành. Hai con của ông đang ngủ cũng được gọi dậy, mặc đồ bảo hộ để cùng đi xét nghiệm và cách ly y tế.

Trinh sát hình sự khai thác nhanh ông Tuyên, nhưng ông khai chỉ giúp người, chứ không biết đó là tử tù nhiễm Covid-19 vừa vượt ngục. Sáng 16-7, Công an P.Bình Thọ liên hệ, yêu cầu ông Tuyên chỉ vị trí đầu tiên gặp đối tượng để có biện pháp phong tỏa khu vực, nhằm xét nghiệm y tế những người tiếp xúc gần với An.

Nhớ lại sự việc, ông Tuyên nói: "Có lòng tốt giúp người thôi, nhưng xui thì chịu...". Được biết, hoàn cảnh của ông Tuyên thuộc dạng khó khăn. Hiện tại, cả 3 cha con phải cách ly y tế nên khó khăn càng chồng chất.

Công an TPHCM cho biết, tử tù trên đã tiếp xúc ít nhất là 8 người dân cùng lực lượng trinh sát. Các trinh sát thực hiện nhiệm vụ truy bắt An đều đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, đơn vị đã cho các trinh sát này cách ly y tế.

Sau khi bắt giữ, trinh sát đã mặc đồ bảo hộ y tế cho An, nhằm tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Đến khi tử tù được đưa về trại giam Chí Hòa thì các trinh sát mới thở phào nhẹ nhõm khi vừa hoàn thành nhiệm vụ "có một không hai".

