Trưởng phòng Cảnh sát hình sự kể hành trình bắt tử tù vượt ngục

Thứ Bảy, ngày 17/07/2021 10:02 AM (GMT+7)

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM trong quá trình truy bắt, công an đã nhận cả trăm thông tin rất có giá trị của người dân.

Theo thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, trong quá trình truy bắt đối tượng bị truy nã, các tổ công tác đã nhận được nhiều thông tin giá trị từ người dân.

Công an TP.HCM vừa truy bắt, vừa chống dịch

Ngày 16-7, Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra về tội trốn khỏi nơi giam quy định tại điều 386 Bộ Luật hình sự đối với Nguyễn Kim An, người bị tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Sau khi An lẩn trốn khỏi nhà giam Chí Hòa, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã phân công Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Thủ Đức và các quận huyện... tung nhiều lực lượng truy bắt.

“Chúng tôi vừa truy vừa bắt vừa phải trang bị bảo hộ thật kỹ cho lực lượng để đảm bảo phòng dịch” - thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết.

An thời điểm bị bắt sau khi gây án. Ảnh CA

Do đối tượng mang hai tội danh giết người và cướp tài sản, đào thoát trong thời điểm giãn cách xã hội. Công an TP.HCM không loại trừ khả năng An trốn vào các vùng dịch, nơi cách ly, phong tỏa để tránh bị phát hiện.

Song song với việc truy bắt, xử lý thông tin truy tìm đối tượng truy nã, các cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM cũng thông báo, cảnh báo với người dân về những nơi đối tượng đến tiếp xúc thì phải báo địa phương khai báo y tế.

Theo đó, An sau khi tẩu thoát An lang thang, đi bộ ở nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú, 10... Camera an ninh cho thấy An mặc áo thun đen, quần jean, mang dép, đeo khẩu trang, xách túi nylon chứa đồ.

“Mình không biết người này đi tiếp xúc như thế nào, thậm chí người này còn vào vùng dịch nữa. Đây là một vấn đề mà chúng tôi phải xử lý kỹ, vừa đảm bảo truy bắt vừa đảm bảo phòng dịch cho người dân và cả lực lượng vì các cán bộ chiến sĩ vào cả các khu cách ly, phong tỏa để phục vụ việc rà soát. Do chúng tôi đã nắm được hành trình của đối tượng nên việc truy bắt mới có kết quả sớm như vậy” – Trưởng phòng PC02 thông tin.

Đến 22 giờ đêm ngày 15-7, An xuất hiện ở khu vực đường Võ Văn Ngân (TP. Thủ Đức) thì thấy người tài xế xe ôm đang dừng lại cho tiền một người vô gia cư.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh của An khi tẩu thoát. Ảnh chụp từ clip

Nam thanh niên sau đó tiếp cận, năn nỉ người đàn ông tốt bụng xin cho quá giang để về khu vực quận Tân Bình. Khi đến gần nhà người đàn ông lái xe ôm trong con hẻm trên đường Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức), An xin tá túc qua đêm.

Động lòng trắc ẩn, ông T. đã cho kẻ tử tù vào nhà, nấu mì tôm và pha cà phê mời uống cho đến khi ti vi phát tin truy nã An thì người này đổi sắc mặt, trốn đi kèm lý do có bạn đưa xe ô tô bảy chỗ tới đón.

Thượng tá Hiếu cũng cho biết, với người tài xế xe ôm chỉ là vô tình khi giúp đỡ đối tượng đang bị truy nã. “Trong lúc chạy xe thì người này tiếp cận, ông xe ôm thì làm phước, do người ta mưu sinh không đọc báo nên không biết” – ông Hiếu tiếp.

Người dân đã cung cấp tin giá trị

Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự nhiều lần nhắc đến sự đồng lòng, giúp sức của người dân TP.HCM khi cung cấp các tin báo có giá trị.

“Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra xem An có đồng phạm giúp sức trong quá trình trốn thoát hay không” - Trưởng phòng PC02 tiếp.

Trong lúc đó, lực lượng hình sự của toàn thành phố được huy động để phục vụ truy bắt. Thượng tá Hiếu cho biết trong quá trình này đã nhận được sự hỗ trợ, giúp sức của người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đã trao khen thưởng nóng với Công an TP.HCM sau khi nhanh chóng truy bắt được đối tượng truy nã nhiễm COVID-19. Ảnh CA

“Người dân đã xem báo trên mạng thấy được hình ảnh của đối tượng nên đã chuyển hình ảnh về cho chúng tôi phục vụ truy bắt. Chúng tôi đã nhận được khoảng 100 tin báo từ đó chuyển cho các tổ công tác. Đây là một trong những điều kiện để chúng tôi có thể nhanh chóng bắt được An” – thượng tá Hiếu nói.

Theo Trưởng Phòng PC02, người dân đã rất cảnh giác, chuyển các thông tin có thể gần giống, giống với đối tượng. Bên cạnh đó, công an các tỉnh ở các điểm chốt cũng chuyển các thông tin, hình ảnh cho tổ công tác phục vụ cho việc kiểm tra, so sánh và đối chiếu. Đây là một phần hiệu quả trong công tác bắt nhanh đối tượng truy nã.

Trước đó, hôm 13-7, Nguyễn Kim An tẩu thoát khỏi nơi giam giữ khi đang mang hai tội danh là giết người cướp tài sản. Người này còn được xác định đang nhiễm COVID-19.

Công an TP.HCM sau đó phát thông báo truy tìm cũng như khởi tố, phát lệnh truy nã đối với An. Khuya ngày 15 rạng sáng ngày 16, nhiều trinh sát theo dấu, phát hiện An được người tài xế xe ôm chở vào căn nhà trong con hẻm đường Quốc lộ 13, TP. Thủ Đức nên lên kế hoạch vây bắt.

Sau đó, khi An vừa bước ra ngoài thì lực lượng Công an TP.HCM đã ập tới, khống chế. Lúc đó, An ngoan ngoãn chịu trói. Người tài xế xe ôm cùng hai con nhỏ cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) từng bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình hồi năm 2015 trong phiên tòa phúc thẩm. An phạm hai tội là giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là LVĐ bạn học của An. Theo án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và Đ. học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở TP HCM. Cả hai chơi với nhau khá thân. Do túng thiếu, An nhiều lần cầm cố laptop, xe máy... và thường nhờ Đ. chở đi học. Thỉnh thoảng, An cũng đến nhà Đ. để mượn máy tính học tập. Âm mưu cướp xe máy của Đ., An mua một vỉ thuốc an thần rồi hẹn bạn đi uống nước tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP.CM), vào tối 25-2-2014 nhưng Đ uống thấy đắng nên nhổ ra. Đến tối 26-6-2014, An lại hẹn Đ đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) chơi rồi đưa nước có pha thuốc an thần cho Đ uống. Thấy bạn nằm im tưởng đã chết, An trói Đ rồi cho vào bao tải, điều khiển xe của nạn nhân chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) ném xuống sông Sài Gòn. Sợ bị phát hiện, An dùng điện thoại của Đ gọi điện cho mẹ Đ và bịa chuyện Đ bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc...

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truong-phong-canh-sat-hinh-su-ke-hanh-trinh-bat-tu-tu-vuot-nguc-1...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truong-phong-canh-sat-hinh-su-ke-hanh-trinh-bat-tu-tu-vuot-nguc-1001203.html