Vì sao tử tù nhiều năm chưa thi hành án tử hình?

Cần thi hành án tử hình đúng quy định và thời hạn Về vấn đề tử tù Nguyễn Kim An trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội) cho rằng khó tin rằng một tử tù lại trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, nơi được biết đến về tính nghiêm ngặt trong công tác trông giữ phạm nhân. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu cho rằng cần xử lý nghiêm trách nhiệm những đơn vị, cá nhân đã không làm tròn trách nhiệm để tử tù trốn khỏi nơi giam, đi qua nhiều địa bàn khác nhau trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời, bà Thu đề xuất cần tăng cường công tác tuần tra, giám sát các phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Chí Hòa đặc biệt là đối với các tử tù dù cho họ đang được điều trị bệnh tại bệnh viện. Khi trích phạm ra ngoài thì cần tăng cường công tác canh giữ gấp đôi, gấp 3. Việc tử tù Nguyễn Kim An đã 7 năm sau khi tuyên án tử hình vẫn chưa thi hành án bà Nguyễn Thị Hoài Thu cho rằng "cơm ăn trong miệng còn rơi" thì việc các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng có oan sai hay không, có còn khúc mắc hay không là điều cần làm". Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) từng làm hội đồng thi hành án tử hình cho biết trước đây một đội thi hành án tử hình huy động rất đông lực lượng tham gia và từ lúc chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc an tử cho người phạm tội thì hình thức này rút ngắn thời gian và lực lượng thi hành. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng một số nguyên nhân khiến việc thi hành án tử tù kéo dài có thể là họ còn có đồng phạm chưa bắt được hoặc có liên quan đến một vụ án khác cần làm rõ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có thời gian xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án để khẳng định rằng đã ra bản án đúng người, đúng tội và không có oan sai. Một người bị tuyên án tử hình và có phần thi hành án dân sự mà người bị kết án tử không có khả năng bồi thường cũng không ảnh hưởng đến công tác thi hành án. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng cần phải thi hành án tử hình đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật. Việc giam giữ và trông coi người mang án tử hình rất khổ sở; Công an TP HCM mang trên đôi vai trách nhiệm khá nặng nề nên nếu có vướng mắc thì các cơ quan chức năng cùng tháo gỡ để đảm bảo người bị kết án không phải kéo dài thời gian mà các cơ quan chức năng không phải mang gánh trách nhiệm, tốn công sức và nhân lực.