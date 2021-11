8 cô gái mở tiệc thác loạn xuyên đêm cùng nhóm bạn trai trong homestay

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 17:57 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay, lực lượng công an đã phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 17 nam, nữ thanh niên đang thác loạn.

Nhóm nam, nữ thanh niên mở tiệc thác loạn bị đưa về trụ sở công an.

Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Trường Yên, huyện Hoa Lư vừa phát hiện nhóm nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Công an xã Trường Yên, huyện Hoa Lư kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh lưu trú “Tràng An Eco Homestay” thuộc xã Trường Yên do anh Đ.H.P (SN 1971, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng của cơ sở lưu trú có 17 thanh niên gồm 9 nam, 8 nữ đang sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1,5 viên nghi là ma tuý tổng hợp cùng các dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

Kiểm tra nhanh chất ma tuý, 17 đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma tuý.

