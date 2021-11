5 cô gái “đu đưa” cùng nhóm bạn trai tại bữa tiệc thác loạn trong quán karaoke

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 14:22 PM (GMT+7)

Cơ quan công an xác định, tất cả 12 đối tượng đều có kết quả test nhanh dương tính với chất cấm.

Nhóm nam, nữ thanh niên thác loạn trong quán karaoke lúc rạng sáng.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an phường Tân Quang, TP Tuyên Quang vừa phát hiện, xử lý 12 nam, nữ thanh niên có hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo đó, khoảng 0h15 ngày 4/11, lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke AA tại Tổ 17, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng hát 218 có 12 đối tượng nam, nữ có nghi vấn sử dụng chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu được 1 đĩa sứ, trên đĩa còn nhiều các tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại Ketamin. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ.

Qua xét nghiệm nhanh về ma túy, các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và Ketamin.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

