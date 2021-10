HN: 6 cô gái thác loạn cùng nhóm bạn trai trong quán hát

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 19:34 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã kiểm tra hành chính quán hát cho nhau nghe và phát hiện "bữa tiệc" thác loạn được nhóm nam, nữ thanh niên lén lút tổ chức.

Ngày 21/10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội đã phát hiện 13 nam, nữ thanh niên có về hành vi tụ tập thác loạn trong quán hát cho nhau nghe.

Nhóm nam, nữ thanh niên mở "tiệc" thác loạn bằng ma tuý tại quán hát cho nhau nghe

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 1h30 sáng 20/10, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Thạch Hòa kiểm tra hành chính quán Hát cho nhau nghe Gold Club thuộc thôn 2, xã Thạch Hoà do Đặng Vi Linh (SN 1988, trú tại thôn 2, Thạch Hòa, Thạch Thất) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, tại phòng hát VIP 5 của quán, cơ quan công an phát hiện 13 thanh niên gồm 7 nam, 6 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, Công an huyện xác định Đinh Văn Huy (SN 1982, trú tại thôn Bặn, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì), Nguyễn Đức Thuận (SN 1983, trú tại thôn Muồng Voi, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì) có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Đặng Vi Linh có hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Tang vật thu giữ là 0,581 gam Ketamine.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đã tạm giữ các đối tượng và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

