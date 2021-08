4 cô gái cùng bạn trai biến nhà nghỉ thành nơi "thác loạn"

Thứ Sáu, ngày 13/08/2021 19:02 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 8 nam, nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập trong nhà nghỉ.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện 8 đối tượng nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma tuý trong nhà nghỉ.

Nhóm nam, nữ thanh niên biến nhà nghỉ thành nơi thác loạn

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/8, Công an huyện Định Hóa phối hợp với Công an xã Trung Hội (Định Hóa) thực hiện Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Qua kiểm tra Nhà nghỉ 555 thuộc xóm Đoàn Kết 1, xã Trung Hội, lực lượng công an phát hiện tại phòng P101 có 8 đối tượng gồm 4 nam, 4 nữ đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 1 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy (trọng lượng 2,090 gram), 1 túi nilon bên trong có chứa 4 viên nén màu tím nghi là ma túy tổng hợp (trọng lượng 1,344 gram) và một số dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh chất cấm cho thấy, cả 8/8 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Hiện tại Công an huyện Định Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

